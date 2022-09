4. DÍL PRŮVODCE EROTICKÝMI POMŮCKAMI – MASTURBÁTORY

Pojďme na to úplně jednoduše. Masturbátor je většinou nějaký válec, ve kterém je, nejčastěji silikonová, výstelka (vložka) s různými výstupky imitujícími vaginu či anál. Na rozdíl od lidských otvorů mají masturbátory neomezené možnosti. Mezi masturbátory se řadí i umělé vaginy vibrační i nevibrační a jiné umělé otvory k masturbaci určené.

ZAJÍMAVOST: Víte, proč je použití masturbátoru, masturbačního vajíčka či umělé vaginy tak vzrušující? Váš mozek má totiž dotykovou paměť. Pokud se dotýkáte penisu svou vlastní rukou, poznáte to – tedy váš mozek ví, že to jste vy sám. Jakmile ale použijete masturbátor a nedochází k obvyklému kontaktu vaší ruky (pokožky) s penisem, mozek to pozná a reaguje na tento podnět úplně jinak. Vám pak taková masturbace přinese úplně jiný pocit. TIP: Masturbátory jsou také skvělé pro trénink výdrže!