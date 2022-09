5. díl průvodce erotickými pomůckami – Erekční kroužky

Zdroj: sexshop.cz

V dnešním díle Průvodce erotickými pomůckami se podíváme na jednoduché, ale velmi efektivní pomocníky pro silnou mužskou erekci – na erekční kroužky!

Jak funguje erekční kroužek?

Je to velmi jednoduché a účinné. Erekční kroužek ztopořený penis zaškrtí a tím zamezí odtoku krve pryč z penisu. Ten tak zůstane řádně prokrven a erekce bude silnější – tj. váš penis bude opravdu tvrdý! Pro muže je to super pocit a partnerka ten rozdíl taktéž pocítí, a navíc velmi ocení. Škrcení pomáhá obousměrně, tj. aby muž mohl ejakulovat, je potřeba erekční kroužek z penisu sundat. To představuje další výhodu, tedy kromě silné erekce i delší trvání erekce a možnost oddálení předčasné ejakulace. Nezapomeňte ale, že vše chce svůj trénink.

Pro muže, kteří mají problém před nasazením erekčního kroužku dosáhnout dostatečné erekce, jsou určené vakuové pumpy. Pozor ale dávejte i na přílišné sevření penisu. Postupujte opatrně, moc velké škrcení by vám mohlo způsobit bolest i otok.

Nejčastěji jsou erekční kroužky vyrobeny ze silikonu nebo TPE materiálu, který se vyznačuje opravdu velkou odolností a pružností.

Typy erekčních kroužků

Nevibrační erekční kroužky

Jedná se o klasiku, se kterou můžete například začít, pokud ještě nemáte s erekčními kroužky zkušenost. Ovšem i u pokročilých jsou nevibrační – klasické – erekční kroužky velmi oblíbené! Na výběr jsou kromě klasických erekčních kroužků také tzv. erekční smyčky, které umožňují zaškrcení nastavit. V nabídce jsou i verze k zaškrcení nejen penisu, ale i varlat, což je velmi oblíbená varianta.

Vibrační erekční kroužky

Tyto kroužky, jak je asi jasné, i vibrují. Již dávno nejde jen o slabounké vibrace, ale o opravdu silné vibrace. Vibrace umožňují jak stimulaci klitorisu, tak i vaginy. Vibrační kroužky jsou nejčastěji vybaveny výčnělky určenými právě pro dráždění klitorisu, což ve spojení se silnou erekcí dodává opravdu skvělý pocit pro ženu a úplně nový pocit pro muže. Navíc silné vibrace udělají z penisu vlastně vibrátor, a to díky vibracím přenášejícím se dovnitř vaginy. Takovým osvědčeným a oblíbeným vibračním erekčním kroužkem je například BOOM EDWIN, který má skutečně mnoho využití a je to díky tomu zároveň i skvělá párová pomůcka.

Erekční kroužky se stimulací prostaty

Jde o spojení análního kolíku / výstupku pro masáž prostaty s erekčním kroužkem, které vás prostě dostane. Absolutně jiný – velmi intenzivní - typ orgasmu a maximální dráždění nejcitlivějších míst. Kdo nezkusí, neví. Navíc je masáž prostaty zdravá!

A to nejlepší na závěr?

