8. díl průvodce erotickými pomůckami – Venušiny kuličky

Asi není člověka, který by neznal venušiny kuličky. A každý si asi hned představí dvě kuličky na provázku, které si žena zavede. Ale málokdo ví, že se nejedná v základě o pomůcku erotickou, ale spíše o pomůcku zdravotní. Samozřejmě na trhu najdete i vibrační erotické kuličky, včetně vibračních vajíček, ale hlavní a zásadní úkol venušiných kuliček jako takových, je posilovat pánevní dno. Pojďme se na to podívat detailněji – na ty vibrační i nevibrační. A také na vaginální činky!

Jak fungují venušiny kuličky?

Venušiny kuličky, jak už z názvu plyne, jsou kuličky. Složené jsou z jedné větší duté kuličky, uvnitř které je menší kulička. Ta je zpravidla kovová a je samozřejmě menší, ale i těžší. Při pohybu nositelky kuliček naráží menší kulička na stěny té větší kuličky a tím dochází k otřesům. Právě tyto otřesy se přenášejí z kuliček na stěny pánevního dna, na což svaly reagují reflexivními stahy. Díky nim se pánevní dno efektivně posiluje, zpravidla aniž by o tom nositelka kuliček věděla. Venušiny kuličky jsou tedy v podstatě velmi jednoduchou, ale velmi efektivní pomůckou. Nositelka kuliček se ovšem musí pohybovat, aby se pohybovala i vnitřní kulička. Ideální je rychlá chůze, běh, tanec, aerobik.

Orgasmus s venušinými kuličkami?

Ano, i to jde. Některé citlivé ženy díky otřesům a stahování svalstva pánevního dna skutečně mohou dosáhnout orgasmu.

Jaký je přínos venušiných kuliček?

Zpevněné pánevní dno vede k prevenci inkontinence. Pevnější pánevní dno ale oceníte i při sexu, kdy mohou být vaše orgasmy silnější a muži také mohou cítit zpevnění ve vaší dolní oblasti.

Jak je nosit?

V mnoha článcích se dočtete, že kuličky můžete nosit klidně celý den. My to nedoporučujeme, protože stejně jako svalům jinde na těle, je potřeba dát i pánevním svalům relax a uvolnění. Stačí tedy bohatě 30 minut denně a pravidelně. Zpočátku, pokud máte opravdu oslabené pánevní dno, a to především ženy po porodu, budete rády, pokud v sobě vůbec kuličky udržíte. Právě pro tyto případy jsou vhodné venušiny kuličky BOOM VICTORIA, které jsou opravdu a doslova revoluční. Na rozdíl od klasických venušiných kuliček, kdy se musíte hýbat, aby vnitřní kulička kmitala, tady můžete klidně i ležet a vnitřní kulička se hýbe sama za pomoci energie magnetického pole!

Jaké jsou druhy venušiných kuliček?

1) Klasické venušiny kuličky

Jak jsme již naznačili, jsou tu klasické venušiny kuličky, tedy nevibrační, složené většinou ze dvou kuliček, ve kterých je uvnitř ještě jedna kulička. Ta se díky pohybu majitelky rozpohybuje.

2) Vaginální činky

Toto sice dle názvu nejsou kuličky, ale vzhledem k tomu, že venušiny kuličky posilují pánevní dno, vaginální činky jsme zahrnuly zde do tohoto dílu. Vaginální činky v sobě nemají vnitřní kuličku, jde totiž spíše o takové těžítko. Pravidelným používáním vaginálních činek efektivně posilujete stejně jako s venušinými kuličkami. S vaginálními činkami také můžete snadno kontrolovat svůj progres prostřednictvím zvyšující se hmotnosti, kterou v sobě udržíte. Začít můžete na pár gramech a pak zakotvit třeba až u 200 g, anebo více? Výzva přijata!

3) Vibrační kuličky a vajíčka

Zde jde již více o erotickou pomůcku než zdravotní, i když i podíl zdravotního aspektu zde je také. Na rozdíl od klasických kuliček, vibrační kuličky vibrují. Zařadit sem můžeme i vibrační vajíčka. Velká většina těchto vibračních pomocníků má i dálkové ovládání a mnohdy i ovládání přes mobilní aplikaci. To umožňuje svěřit své lůno do rukou partnerovi, který si s vámi může hrát.

