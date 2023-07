Adam Kajumi neměl lehké dětství: Na rozvod rodičů dodnes nerad vzpomíná

Zdroj: Profimedia

Adam Kajumi patří mezi nejúspěšnější TikTokery u nás, původně ale začínal na platformě Ask.fm. Mladý influencer rozhodně neměl lehkou cestu na vrchol a dle svých slov prožil i náročné dětství, jelikož se jeho rodiče rozvedli a vedli mezi sebou boj a jeho přízeň.

Adam Kajumi má převážně mladší fanouškovskou základnu, díky reality show Like House se ale dostal do povědomí širší veřejnosti. Že je veřejně známá osoba prý své mamince oznámil před pár lety velice netradičním způsobem.

"Já jsem toto oznámení neprovedl doma, ale naschvál jsem vytáhl mamku na jednu z našich akcí, aniž by to věděla. Nechal jsem jí v tom se pokochat od začátku až do konce. Byla to akce v OC Letňany a přišlo asi 1700 lidí, což je hodně. Mamce jsem řekl, že půjdeme nakupovat. Trochu se divila, ale pak přišla a viděla dav lidí, kde jsem se fotil a podepisoval se," popsal Kajumi v rozhovoru pro Refresher.

"Ona věděla, že něco dělám na internetu. Dokonce mi spravovala sociální sítě a odepisovala lidem, když jsem spal nebo neměl čas. Když to viděla naživo, tak to nechápala. Šli jsme pak na večeři a říkala mi, že tomu nemůže věřit. To, co viděla, byl výsledek toho, co na začátku vlastně manažovala. Trošku se bála, ale byla ráda, že jsem se někam posunul. Spousta mých vrstevníků chodí po barech a já to nijak neodsuzuju, ale chci jít jinou cestou. Moje mamka není pro to, abych dělal tyhle aktivity, je to hodně pracovitý člověk," dodal influencer s tím, že vztah s rodiči nebyl vždy zalitý sluncem, a to zvlášť v době, kdy se jeho matka s otcem rozváděli.

Probíhaly klasické hádky

"My jsme to měli trochu těžší. Rodiče se rozvedli, když mi bylo deset, což je kritický věk. Roky nato probíhaly klasické hádky o tom, kdo je lepší rodič. To jsem si bral hodně k srdci a asi to i přispělo na takový můj nevzpomínkový život předtím. Dneska ale vycházíme perfektně, mamka mě podporuje víc jako člověk, táta po pracovní stránce," svěřil se Adam Kajumi výše zmíněnému webu a zavzpomínal i na začátky své kariéry na sociálních sítích.

"Já jsem nezačal na TikToku, ale na Ask.fm. Tam jsem lidi motivoval. Bral jsem to jako životní úlohu, holky mi tam psaly, jak mají zapůsobit na kluka, jak ho sbalit. Něco podobného dělala Dominika Myslivcová. Já dělal klučičí verzi – nejenom se vztahy, ale i šikanou. Prostě běžnými problémy lidstva. Snažil jsem lidi motivovat, pomoct jim nebo je zabavit. Pak přišel TikTok. Ze začátku mi to přišlo jako ztráta času. Pak to po mně lidi chtěli, udělal jsem pár videí a do týdne jsem měl 10 tisíc sledujících. Soustředil jsem se na to víc a chytlo se to," vysvětlil influencer, kterého dnes na TikToku sleduje 1,2 milionů fanoušků.

"Funguje to tam úplně stejně jako na všech ostatních sociálních sítích, je zapotřebí přinést něco novýho. Když si vezmeme YouTube, je to docela dost podobný, taky jsou tam videa, různé scénky, pranky, vtipy. Na TikToku je jiného to, že tam může být každý kluk překrásný a holka princeznou. Potřebuješ jen dobrý nápad a telefon. Na YouTube potřebuješ dobrý nápad, telefon, kameru, mikrofon, stříhací program. Můj klíč úspěchu je v tom, že jsem přišel jako kluk po americkým vzoru, takovej ten slaďoušek, a začal tvořit videa, která vypadala hezky a měla nadhodnotu," uzavřel Kajumi.

Adam Kajumi kvůli rozvodu rodičů neměl zrovna ideální dětství