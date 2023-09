Zpěvačka Adele trpí bolestmi: Kvůli ischiasu zkolabovala během koncertu

Zdroj: Profimedia

Celosvětově proslulá popová hvězda Adele řeší nepříjemné zdravotní komplikace. Zpěvačku dlouhé roky trápí zánět sedacího nervu neboli ischias a během svého koncertu v Las Vegas v zákulisí dokonce zkolabovala.

Adele se s bolestmi zad svěřila fanouškům během svého víkendového koncertu. "Na chvíli si sednu, abych ulevila svému ischiasu," oznámila v jeden moment posluchačům a přiznala, že jí nemoc velmi komplikuje práci.

Během jednoho z koncertů v Las Vegas, kde má stálé angažmá, dokonce v zákulisí zkolabovala. "Museli moje tělo v bezvědomí sbírat z podlahy," popsala Adele chvíle hrůzy.

Zánět sedacího nervu jí způsobuje nejen bolesti beder, ale také nohou. Kvůli tomu nemůže sedět dlouho v jedné poloze. Nejprve hvězdě na potíže pomáhalo pravidelné cvičení, po čase se ale bohužel bolesti vrátily.

Ischias a prasklá ploténka



Adele se podařilo poslední roky zhubnout neuvěřitelných padesát kilogramů. Teprve nedávno ale prozradila opravdové důvody, proč se rozhodla změnit svůj životní styl. Více než dvacet let se totiž zpěvačka potýká s chronickým onemocněním zad a depresemi.

V rozhovoru pro Daily Star prozradila, že od svých patnácti let trpí ischiasem. Začalo to poté, co ji praskla ploténka. "Přesněji jde o silnou bolest nervů, která vystřeluje z dolní části zad až do boků, hýždí a nohou. Polovinu svého života tak trpím bolestmi zad. Vše pramení ze stresu nebo ze špatného držení těla," vysvětlila Adele s tím, že musela začít denně cvičit, aby se bolesti zbavila. "Zpevnila jsem bříško a pánevní dno, což jsem nikdy předtím neměla. Díky tomu mě už záda tolik nebolí. Pravidelným cvičením jsem získala kondičku, dokážu běhat se svým dítětem a navíc jsem shodila neuvěřitelných padesát kilo. Vše ale bylo hlavně kvůli mé úzkosti, bolestem a abych se cítila lépe," svěřila se Adele magazínu Vogue.

Po rozchodu navíc trpěla silnými depresemi, které řešila s odborníky. "Začala jsem znovu s terapií, protože jsem to opravdu potřebovala. Když jsem procházela rozvodem, absolvovala jsem až pět terapeutických sezení denně," přiznala Adele.

Adele zhubla neuvěřitelných padesát kilogramů