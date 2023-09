Hanychová se může těšit na pořádně ryto: Soukup bude po rozchodu platit balík

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se po roce a pár týdnech vztahu rozešli a z jejich divokého soužití vznikla teprve pětiměsíční dcera Rozárka. Nyní bude na rodičích, jak se na péči o společného potomka dohodnou. Pokud ale holčička zůstane s matkou, může se známá influencerka těšit na pořádně tučné alimenty.

Agáta Hanychová se s Jaromírem Soukupem seznámila loni v červnu během natáčení pořadu pro TV Barrandov, kam dorazila jako host. Mezi dvojicí ihned přeskočila jiskra a už pár dní po seznámení vyrazili společně do Španělska, kde počali dceru Rózu. Ačkoliv trojnásobná maminka věřila, že mediální magnát bude pro ni konečně ten pravý, happyend se ani tentokrát nekonal.

O rozchodu se spekulovalo už několik týdnů a před pár dny ho potvrdila sama Hanychová na Instagramu. "Jaromíre, tobě děkuju za rok a půl krásného vztahu a za naši nádhernou dceru. Vždycky budeš součástí mého života, jen už ne jako partner, ale jako skvělý táta naší Rózy," vzkázala Agáta svému ex v rozsáhlém prohlášení.

Nyní se musí mediální magnát s influencerkou domluvit nejen na péči o dceru, ale také na alimentech, které mohou být vzhledem k majetku Soukupa opravdu vysoké. V českém občanském zákoníku totiž stojí, že dítě by mělo mít minimálně stejnou životní úroveň jako rodič, který platí výživné.

I dcera by měla mít na dovolené

"To u vysokopříjmových lidí samozřejmě neznamená, že bude dítě dostávat milionové alimenty, ale pokud například odcestuje Soukup třikrát za rok na luxusní dovolenou, tak by měl své dceři posílat dost peněz, aby i ona měla na takové dovolené. Pokud by Hanychová kupříkladu zaměstnávala chůvu, aby jí pomohla s výchovou, měl by na ni Soukup přispět. A vzhledem k tomu, že má Soukup pravděpodobně vyšší příjmy, tak by měl pokrýt větší část výdajů na chůvu," vysvětlila webu TN.cz daňová poradkyně a specialistka na alimenty Veronika Mindlová.

Ideální je ale podle odbornice dohoda. "Dohoda má tu výhodu, že je flexibilnější a snáze uspokojí zúčastněné strany. Rodiče mohou využít služeb mediátora, který jim pomůže nastavit si potřeby jejich i jejich dítěte a podle toho se dohodnout bez zbytečného konfliktu," dodala Mindlová.

Ministerstvo spravedlnosti na svých webových stránkách uvádí doporučení, kolik procent z měsíčního příjmu by měl rodič dávat jako výživné a u jednoho dítěte do pěti let se jedná o 14 procent. "Je ale třeba mít na paměti, že jde o doporučení, které je navíc kalibrované na průměrný příjem. Soukupovy alimenty pravděpodobně takto vysoké nebudou," uzavřela specialistka s tím, že pokud se bude Jaromír Soukup o dceru starat, alimenty si tím výrazně sníží. Podle všeho ale rozchod proběhl v přátelském duchu a tak se majitel TV Barrandov ke své otcovské roli postaví čelem, jako to udělal se svými dvěma dětmi z prvního manželství.

