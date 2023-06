Měla by se Hanychová začít bát? Soukupovi hrozí obří problémy kvůli dluhům

Zdroj: Profimedia

Stěžejní firma Jaromíra Soukupa Médea se v posledních měsících potýká s obrovskými finančními potížemi. Podle uznávaného znalce mediálního trhu Aleše Borovana se navíc mediálnímu magnátovi rozhodně neblýská na lepší časy.

Jméno Jaromíra Soukupa se v posledních měsících skloňuje hlavně v souvislosti s milionovými dluhy jeho firem. Partner Agáty Hanychové už dokonce musel zastavit byt své dcery, aby mohl pohledávky splatit, podle všeho jsou ale finanční problémy podnikatele ještě větší, než by se mohlo na první pohled zdát.

Uznávaný novinář Aleš Borovan naznačil, že se proti Soukupovi chystá další úder. "Na stamilionové dluhy Soukupovy skupiny si brousí zuby ostří hoši z Brna. Velký zákulisní kolotoč, který se týká objemných závazků mediální skupiny Jaromíra Soukupa, se dle všeho blíží k jednomu z přelomových bodů. Již dřívější palba insolvenčních návrhů a gejzír milionových pohledávek po splatnosti vůči mediální agentuře Médea z letošního jara byla jen pouhou předehrou," napsal žurnalista na placené stránky Borovan.cz.

I redakci Extra se v minulosti podařilo zjistit, že záchranou nedávné insolvence firem Soukupovy dluhy rozhodně neskončily a různí věřitelé se chystají dostat své peníze zpět. "Tomu pánovi se nemůže lehce spát. Dluží už tolik tolika firmám. To jeho podnikání podle mě nemůže dopadnout dobře," sdělil stejnému webu zdroj z mediálního byznysu.

Spojenci jsou vydáváni za nepřátele

Naposledy se řešil skandál ohledně firmy Jaromíra Soukupa, po které Česká televize a servisní organizace TV Prima požadovala desítky milionů. Šlo především o nesplacené faktury za odvysílané reklamy. Nakonec ale žádost o úpadek stáhly. Předtím proběhly i další insolvenční návrhy, Soukup z nich ale vždy vyšel bez újmy.

K nynějšímu tvrzení Aleše Borovana se pak vyjádřil i samotný mediální magnát, který sdělil výše zmíněnému webu, že mu rozhodně nic nehrozí a údajní "hoši z Brna" jsou ve skutečnosti pouze jeho obchodní partneři.

"Se zájmem si to čtu. Je tam jen taková drobná chyba. Spojenci jsou vydáváni za nepřátele. Ale já vůbec, netuším, o co má jít. S našimi spojenci jednáme o spolupráci. To je obecné konstatování. Spojenci jsou spojenci. Aleš Borovan si to špatně interpretuje. Je to tak, jak říkám já. Spojenci jsou spojenci," odpověděl Jaromír Soukup velice podivným způsobem. Faktem je, že jeho Médea skutečně čelila milionovým dluhům a je otázkou, jak dlouho se mu podaří situaci kočírovat, pokud bude obrovské pohledávky nadále odsouvat.

Jaromír Soukup tvrdí, že žádné problémy nemá