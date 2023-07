První krize Soukupa s Hanychovou? Podle vědmy přichází problémy v ráji

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup nedávno oslavili roční výročí a zatím jejich vztah působí stále idylicky. Trojnásobná maminka si aktuálně s partnerem užívá dovolenou ve Španělsku a mediálního magnáta neustále opěvuje. Podle vědmy Barbory Kočkové ale brzy partneři zažijí první vážnou krizi.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se seznámili minulý rok díky televiznímu pořadu. Majitel TV Barrandov si známou influencerku pozval do studia jako hosta a okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra. Po natáčení si začali ihned psát a o pár dní později světu oznámili, že tvoří pár.

Následovala první společná dovolená ve Španělsku, kde hrdličky počaly po třech týdnech vztahu společného potomka a dnes tvoří spokojenou rodinku. Soukup se vzorně stará a i o dvě děti, které má Hanychová z předchozích vztahů a podle Agáty je ideálním tatínkem.

Poslední dobou ale řeší mediální magnát nepříjemné finanční problémy, které by v budoucnu mohly idylku ohrozit.

Fyzické i psychické přetížení

„V kartách vidím obrovské fyzické i psychické přetížení. Měl by na to dát pozor, to ho ohrožuje. Co se týče finančních problémů, tak ano, ukazuje se mi, že přijde pohroma, ale zároveň i to, že i tohle nějak nakonec ustojí. A souvisí to s tím, že pro něj už není nejdůležitější práce a byznys, ale dítě, které se nedávno narodilo," sdělila Barbora Kočková, majitelka soukromé věštírny, webu Extra. Zároveň ve své předpovědi dodala. že je pro Jaromíra Soukupa aktuálně nejmladší dcerka Rozárie smyslem jeho života.

"Podle toho, co mi karty ukázaly, jsem přesvědčená o tom, že to děťátko mu ukázalo pravý smysl života. Dalo mu směr. Není pro něj nic důležitějšího. A ještě se to bude stupňovat. Miminko pro něj je a bude hnacím motorem," tvrdí kartářka s tím, že dvojice spolu sice prožije několik šťastných let, nakonec ale narazí na svá ega.

"Karty mi ukazují, že u nich do sebe budou hodně narážet ega. Teď tam mezi nimi ještě funguje zamilovanost, jeho navíc přitahuje, jaká ona je, i povahově. Potřebuje ženu s tak silnými energiemi. Oběma se jim vlastně zdá, že se potřebují navzájem, jeden druhého. Ona je hodně sledovaná, jemu zase pozornost médií dělá dobře. Ale nakonec budou mít silné konflikty. Rok 2023 pro ně ještě fatální nebude. Problémy by měly nastat až v trochu vzdálenější budoucnosti. Je a bude to vášnivý vztah plný emocí. Může mezi nimi už poměrně brzy dojít k pomyslnému rozchodu, ale zatím spolu zůstanou. Nemohu říci, že bych je viděla v dlouhodobém vztahu, ale nějaký rok to asi potrvá," uzavřela Kočková.

Pro Jaromíra Soukupa je rodina vším