Hanychová krátce po porodu cvičí jak o život, do formy se dostala nápadně rychle

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová nedávno přivedla na svět svého v pořadí třetího potomka a pár týdnů po porodu už má zpět svou dokonalou postavu. Influencerka na svém Instagramu prozradila, jak se jí povedlo se takto rychle dostat do formy.

Agáta Hanychová si už několik týdnů užívá roli trojnásobné maminky, ve volném čase ale rozhodně nezahálí a pracuje na své postavě.

Svým "holčičkám", jak označuje své sledující na Instagramu, v živém vysílání Agáta mimo jiné prozradila, jak během krátké doby dokázala zhubnout po porodu.

"Já hodně cvičím. Doby, kdy jsem nejedla a necvičila a myslela jsem si, že zhubnu… Naštěstí vám ten věk rozsvítí mozek, takže to se stalo i mně, i když jsme to nikdo nečekali. Ale přišlo to," přiznala influencerka, že v minulosti neměla zrovna nejlepší životní styl. To se ale změnilo a nyní dochází pravidelně cvičit a to nejen s trenérem, ale i během procházek s malou Rozárkou.

Neustále vymýšlím nějaký program

"Pětkrát týdně cvičím. A nemusíte na to mít drahý fitka nebo trenéry, já proste třeba houpu kočárek a u toho dělám výpady nebo dřepy. Jde o to se hlavně hýbat. Já tedy cvičím i s trenérama, ale k tomu cvičím i sama," vysvětlila Agáta Hanychová, jak se dostala do formy.

Trojnásobná maminka je navíc neustále aktivní i kvůli svým starším dětem, dceři Mie a synovi Kryšpinovi.

"Mia chodí na tanečky a do školky. Jinak největší animátor jsem já, neustále vymýšlím nějaký program. Já ty děti nepřepínám, Kryšpín chodí třikrát týdně na fotbal," pochlubila se Hanychová, čemu se věnují její ratolesti.

Agáta Hanychová nedávno s Jaromírem Soukupem oslavila roční výročí vztahu