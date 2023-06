Agáta Hanychová skončila v slzách: Přesto ale sklidila za své chování kritiku

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se pár dní po porodu vrhla zpět do svého pracovního nasazení a s péčí o tři potomky zvládala obcházet společenské akce i pravidelný sport ve fitku. Nakonec se ale přehnaná aktivita influencerky projevila na jejím zdraví. Kvůli únavovému syndromu dokonce přišla o mléko a nemůže kojit svou dceru Rózu.

"Je to náročné, netušila jsem, že to bude taková změna, z dvou dětí na tři. Je to tak náročné, že se mi to podepsalo i na zdraví. Na těle mám vyrážku, se kterou jsem byla na kožním, a prý je to únavový syndrom," postěžovala si Agáta Hanychová v živém vysílání na Instagramu.

Trojnásobná maminka se kromě zdravotních problémů z přepracování těžce vyrovnává se ztrátou mateřského mléka. "A už nemám ani mléko. Já, paní kojná, která vždy chtěla kojit. Kryšpína jsem kojila devět měsíců, Miu jsem moc dlouho nekojila, byly to asi čtyři měsíce. A u Rózy nám to došlo. Což je pro každou matku stresující, každá matka je z toho vyřízená, takže i já. Snažila jsem se kojit všude. Nevím, jestli je to věkem, nebo třemi dětmi a tím, že je toho na mě fakt hodně. Vím, že spousta matek má tři děti, ale já do toho ještě pracuji. A tak jsem o to mléko přišla. Mrzí mě to, bolí, asi to už bylo naposledy. Kojila jsem dva měsíce," dodala influencerka se slzami v očích.

Ačkoliv hledala Hanychová u svých sledujících podporu, příliš se jí nedočkala. Fanoušci jí totiž vyčítají, že si nedala alespoň na chvilku pauzu a přehnanou aktivitou si vše způsobila vlastní vinou.

Miminko má usínat u prsu

Agáta Hanychová se prakticky ihned po porodu vrátila zpět ke svým běžným aktivitám a dokonce ani nedodržela doporučované šestinedělí. S malou Rózou obcházela společenské akce a s Jaromírem Soukupem si dokonce několikrát vyrazili bez jejich několikatýdenní dcerušky, což jí nyní fanoušci vyčítají.

"Děláte si to sama. Pořád někde lítáte, když malá usínala v měsíci u prsu, tak jsem hlásala, že je rozmazlená. Právě tak to má být, miminko má usínat u prsu, mozek dá podnět a uvolňují se hormony, což spouští laktaci. Čekám, kdy natočíte spolupráci i na hovno, přitom to nemáte vůbec zapotřebí. Myslím, že u vás to o penězích není, tak nevím, kam se honíte. Především bych byla doma s malou a měla ji u prsu, toť můj názor," pustili se sledující v komentářích do trojnásobné maminky. Většina z nich se shoduje na tom, že kdyby se Hanychová zbytečně nehonila například na wake, nebo přehnaně necvičila, mohla kojit mnohem déle.

"Čtu všechny ty komenty, zastánkyně a odpůrkyně. Můj osobní laický názor, kdybych jako kojící vlezla na wake, nebo šla boxovat, tak to bohatě stačí k tomu přijít o mléko. Nic víc člověk dělat ani nemusí. Každého rozhodnutí. Já myslím, že naše předešlé generace moc dobře věděly, proč se neždímat, i když ženský toho zvládnou hromadu. Omezit své aktivity na pár týdnů, pár měsíců v životě, co nám jako uteče?" vzkazují Agátě. Nyní už jsou ale všechny rady zbytečné, jelikož musela Hanychová svou dceru začít krmit umělým mlékem a o mateřské definitivně přišla.

Agáta Hanychová řeší nyní zdravotní problémy svoje i svého partnera Jaromíra Soukupa