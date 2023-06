Pokleslá morálka i obří majetek: Divoká Noor Alfallah, co čeká dítě s Al Pacinem

Zdroj: Profimedia

Al Pacino se ve svých 83 letech stane znovu otcem. Jeho devětadvacetiletá přítelkyně Noor Alfallah je v osmém měsíci těhotenství. Herec a režisér už má z předchozích vztahů tři děti se dvěma ženami.

Zpráva o těhotenství partnerky Al Pacina přišla ve stejném měsíci, kdy jeho dlouholetý kolega Al Pacina, 79letý Robert De Niro, přivítal na svět své sedmé dítě s přítelkyní Tiffany Chen.

Zástupce oscarového herce pro TMZ potvrdil, že Al Pacino a Alfallah čekají své první společné dítě. Pár spolu chodí od dubna loňského roku, přičemž mnohé zdroje tvrdí, že se vídají už od pandemie koronaviru. Hollywoodský herec je již otcem tří dětí. Hvězda filmu Zjizvená tvář má dvojčata Olivii a Antona Jamese s hvězdou seriálu National Lampoon Beverly D'Angelo. Starší dceru Julii počal s učitelkou herectví Jan Tarrant.

Ačkoliv Pacina a jeho současnou partnerku dělí obří věkový rozdíl, ani jeden z dvojice v tom prý nevidí problém, byť je Al Pacino starší než její otec.

Randila pouze s milionáři

Noor Alfallah byla dříve spojována s frontmanem Rolling Stones Mickem Jaggerem. Říkalo se, že se dali dohromady, když byla Mickova tehdejší přítelkyně Melanie Hamrick těhotná, jak tvrdil magazín Page Six. To o její morálce nic moc dobrého neříká.

Následně randila s miliardářem Nicolasem Berggruenem a filmovou ikonou Clintem Eastwoodem - i když v případě posledně jmenovaného uvedla, že jsou pouze rodinní přátelé.

Jak uvedl zdroj webu Page Six v dubnu 2022: "Věkový rozdíl mezi Alfallahem a Pacinem se nezdá být problémem." Zároveň informátor dodal, že kuvajtsko-americká filmová producentka většinou chodí s velmi bohatými staršími muži. Sama údajně pochází z movité rodiny.

O vztahu s Al Pacinem mimochodem nedávno promluvila i matka jeho dětí Beverly D'Angelo. Herečka nahrála na svůj Instagram příspěvek a vysvětlila, že se o podrobnosti vztahu s hercem rozhodla podělit s fanoušky poté, co jí pravidelně bombardovali dotazy. Ve videu herečka sdílela společné fotky a vrátila se do historie romantického soužití, které trvalo sedm let.

Noor randí zásadně s o generace staršími miliardáři

Zdroje: Daily Mail, Page Six