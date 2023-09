Tučné výživné pro Al Pacinova syna? Noor Alfallah žene po rozchodu herce k soudu

Zdroj: Profimedia

Noor Alfallah ukončila svůj vztah s Al Pacinem jen několik měsíců poté, co na svět přivítali prvního (a zároveň to vypadá, že i posledního) potomka. Devětadvacetiletá producentka každopádně nezahálí a začala jednat. Jak bude probíhat péče o jejich syna?

Alfallah se už pustila do vyplňování dokumentů, které si připravuje pro soud. V těch stojí, že Al Pacino se bude moci podílet na rozhodování ohledně případné lékařské péče, školní docházky a bude ho moci i přiměřeně navštěvovat. Jeho tříměsíční syn Roman se určitě špatně mít nebude, Al Pacino, který disponuje majetkem ve výši 120 milionů dolarů bude zřejmě musit sáhnout do kapsy a své dnes už bývalé přítelkyni pravidelně poskytovat tučné výživné.

Rozešli se po třech měsícíh od narození syna

S poskytováním výživného má Pacino už nějakou tu zkušenost. V roce 2004 se u soudu handrkoval se svou bývalou manželkou Beverly D'Angelo ohledně opatrovnictví jejich dvou společných dětí Antona a Olivie. Jeho právník Martin Wasser v reakci na to, co všechno po něm bývalá Pacinova manželka chtěla zavtipkoval, že herec musí za každou hodinu strávenou s dětmi navíc musí i víc platit.

Podle kalifornských zákonů lze výživné na dítě nařídit až po zjištění příjmu obou rodičů. Pacinovo jmění je značně hodnotnější než to Noor, coby producentky menších projektů. Jak to tak vypadá, Noor má pro výrazně starší muže slabost. A také bohaté. Chodila i s frontmanem skupiny The Rolling Stones Mickem Jaggerem, když jemu bylo 74 a jí pouhých 22 let. Další slavní muži na jejím seznamu jsou Nicolas Berggruen, Eli Roth a nebo Clint Eastwood. S Pacinem ale povili 6. června letošního roku společného potomka, syna Romana, kde oba dva podepsali dobrovolné prohlášení o rodičovství. Tento dokument je v současné době velmi významný, protože potvrzuje Pacinovo otcovství.

Je Noor Alfallah zlatokopka?

Pacino a Alfallah začali být bráni jako pár v dubnu roku 2022 a o rok a kousek později se jim narodil syn Roman. Jen těžko odhadovat, jestli to byla skutečná láska, vzhledem k Noořiným předchozím vztahům. Uvidíme, co přinesou soudní jednání a zda budeme svědky rozumné domluvy nebo mediální přestřelky na způsob Johnnyho Deppa a Amber Heard.

Zdroj: hellomagazine.com