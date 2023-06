Alena Šeredová a miliardář Nasi kráčí k oltáři: Jejich příběh je jako z románu

Zdroj: Profimedia

Alena Šeredová je jasným důkazem toho, že zázraky se dějí v každém věku. Po nevydařeném vztahu se slavným italským brankářem Gigim Buffonem, s nímž má syny Louise Thomase a Davida Leeho, přišla pro krásku nečekaná odměna v podobě nové lásky. Miliardář Alessandro Nasi si už za pár dní vezme modelku za ženu a jejich příběh připomíná scénář k romantickému filmu.

Alena Šeredová potkala dědice italského impéria Fiat krátce poté, co od ní Gigi Buffon odešel za reportérkou Ilari D´Amico. Dvojnásobná maminka ale po rozpadu manželství nezůstala dlouho na ocet. Jelikož musela počkat, než Vatikán oficiálně rozvede její manželství s italským fotbalistou, svůj nový vztah s miliardářem Alessandrem Nasim raději příliš neventilovala. Nakonec se ale modelka o své lásce rozpovídala v rozhovoru pro Magazín dnes přiznala, že fešný a movitý podnikatel bylo to nejlepší, co ji mohlo v životě potkat.

"Přítel pochází z nějaké rodiny, která je v širším pojetí součástí rodinného klanu o stovkách větví a nevím kolika tisíců lidí. Základní část této rodiny je spolumajitelem nejen Fiatu a s tím i značek Ferrari, Maserati, Alfa Romeo a dalších firem, které spadají pod jednu velkou zastřešující firmu jménem Exor. Můj přítel je jejím viceprezidentem. Jinak je to normální člověk. A co bych ráda podtrhla – člověk pracující, který vstává většinou v pět a z práce se vrací v osm večer. A jediný luxus, který si dopřeje, je to, že si občas přivstane a vyšlápne si pěšky do hor směrem k Mont Blancu," pochlubila se tehdy Šeredová.

"K čemuž dodávám, že bylo malým zázrakem, že jsem v mém věku mohla poznat někoho v jeho věku, kdo nemá závazky a chtěl by mít rodinu, jejíž součástí by byly i děti někoho jiného. Ve zkratce: považuju za velké štěstí, že se na světě našel chlap, který se zamiloval ne do Aleny Šeredové, ale do Aleny s kufrem," dodala kráska, která už dnes má s Nasim tříletou holčičku Vivienne Charlotte a brzy se stane jeho manželkou. Hrdličky se zasnoubily na dovolené v Řecku v roce 2022 a Šeredová novinku sdílela v příbězích na Instagramu.

Venkovní párty pro sto hostů

Alena Šeredová a dědic automobilky Fiat Alessandro Nasi dodrželi tradice a své ANO u oltáře si stihnou říct do roka a do dne. Zatímcop modelka se vdává již podruhé, pro miliadráře to bude premiéra. K velkolepé veselce dojde už 17. června ve městě Noto na Sicílii a budoucí paní Nasiová už se na sociální síti pochlubila luxusními svatebními dary.

Mezi gratulanty byl například dánský obchodník a vlastník firmy The Lego Group Thomas Kirk Kristiansen. Ten kromě ručně psaného vzkazu poslal i na míru vytvořené srdíčko ze stavebnice a speciální figurky, které představují Alenu a Alessandra. Dále nevěstu obdarovala turínská pobočka luxusní značky Giorgio Armani či značka Poggio Spada, která jí zaslala plavky. Římský butik pak přichystal pro Šeredovou a Nasiho na míru vyrobené bílé bačkůrky se zlatým Áčkem vyšitým na patě.

"Za svědkyni mi půjde Lavinia Borromeová, budeme mít asi sto hostů a venkovní party. Vše zorganizovala moje kamarádka a svatební koordinátorka Alessandra Brillová, která připravovala svatbu i Chiary Ferragniové v Notu. Bereme se na místě, kde jsme ani já, ani Alessandro nikdy nebyli. Chceme, aby to pro nás oba bylo překvapení, jedinečná vzpomínka," prozradila kráska nedávno Blesku.

Šeredová a Nasi se hledali, až se našli