Alex Mynářová má strach o syna: Po předčasném porodu má vážné následky

Prvorozený syn moderátorky Alex Mynářové se narodil přesně v den jejích vlastních narozenin, bohužel ale celý měsíc před plánovaným termínem porodu. Manželka Vratislava Mynáře se v rozhovoru pro Extra svěřila, že chlapec má zdravotní následky.

Starší syn Alex Mynářové Vratislav se narodil předčasně, a to s sebou bohužel může nést různé zdravotní komplikace.

"Byl nějakou dobu v inkubátoru, byli jsme i déle v porodnici a pak jsme samozřejmě velmi intenzivně chodili na kontroly k pediatrovi, ale zdálo se, že tam není nic, co by ho mohlo v budoucnu omezovat," svěřila se dvojnásobná maminka v pořadu eXtra Host.

Chlapec se narodil zdravý a rychle dohnal i váhový deficit, který je běžný u předčasně narozených miminek. V pozdějším věku se ale u něj začaly projevovat různé problémy.

Chronické onemocnění ledvin

"V pozdějším věku, tak kolem tří, čtyř let, jsme u něj zjistili oční vadu a teď poslední dva roky se potýká s glumerulonefritidou, což je chronické onemocnění ledvin," prozradila Alex Mynářová výše zmíněnému webu s tím, že lékaři zatím neznají příčinu opakujících se zánětů ledvin.

"Těžko říci, jestli to může souviset s předčasným narozením, či nikoli. Tu odpověď nám nikdo nedá, takže je možné, že to předčasné narození na něm opravdu nezanechalo žádné následky," uvedla manželka bývalého hradního kancléře.

"Docházel na takzvanou biologickou léčbu, kterou lékaři zahájili loni na jaře, a letos na jaře byl na poslední dávce té léčby. Ta obnáší to, že jde do Motola, tam je jeden den a kapou mu tu léčbu a pak večer odchází domů," dodala moderátorka. Malého Vratislava nyní čekají další vyšetření.

"Teď v červnu jdeme znovu na kontrolu a pak se uvidí, jak se to bude vyvíjet. Nikdo nám nedokáže říci, že to bude úplně v pořádku, což asi už nebude, protože ty ledviny jsou tou nemocí poničené, ale jestli to vydrží bez jakýchkoli omezení, nebo jestli se to zhorší, nebo zlepší, to nám v tuto chvíli nemůže nikdo říct," uzavřela dvojnásobná maminka.

