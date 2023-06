Alice Bendová potřebuje peníze: Po hádce s Hájkem se zbavuje bytu na Kanárech

Alice Bendová

Zdroj: Herminapress

Z herečky Alice Bendové se v posledních letech stala také obchodnice s nemovitostmi. Společně se svým partnerem vlastní na Kanárských ostrovech několik apartmánů, které nyní rozprodává. Kdo by ale čekal, že by jejich prodej svěřila do rukou realitní kanceláře svého kdysi dobrého kamaráda Vlasty Hájka, ten by se šeredně spletl.