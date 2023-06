Detaily svatby Alice Bendové: Po 2 letech od zásnub konečně řekla kdy a kde

Zdroj: Profimedia

Byl to před pár dny v jednom pražském baru docela rachot. Proběhl tu totiž křest „sladké kuchařky“, s názvem Cukrařinka – Pečeme s láskou, kterou sepsala sestra herečky a moderátorky Alice Bendové, Andrea Burešová Lišková. A šlo o dílko, které radí, jak vytvořit dorty a podobné sladkosti, ale nezapomíná ani na pamlsky pro nejvěrnější přátele člověka, tedy psy. A jelikož Alice byla, kromě Vaška Noida Bárty a Patricie Pagáčové jednou z kmoter, zeptali jsme se na pár drobností z jejího kuchařského i partnerského života.

Milá Alice, s pravdou ven, sestra se stala spisovatelkou, vydala knihu plnou sladkých receptů, tak jak jste na tom s vařením vy?

„No, musím se přiznat, že žádným receptem jsem do knížky sestře nepřispěla, protože v podstatě nebylo čím. Ne, že bych sem tam něco neuklohnila, snažím se, ovšem hvězda kuchyně ze mě nikdy nebude. Určitě ale některý z těch receptů vyzkouším, protože zkoušet se má, bude-li ten výtvor více či méně chutný, je ovšem otázka, na níž opravdu teď nedokážu odpovědět,“ přiznala s úsměvem herečka a moderátorka.

Sebekritika je určitě hezká věc a navíc je dobré, že nechybí alespoň snaha. Jak jste řekla, občas něco uklohníte, ale jak to máte v domácnosti s přítelem Michalem. Co on, je při kuchtění nápomocen?

„Michal se také snaží a musím přiznat, že asi o něco líp než já. Téměř dokonalé je ovšem jeho pečení. To zvládá s bravurou a jeho třeba zvěřinové pečené maso je parádní, takže se dá říci, že je u trouby jako doma. Já tedy, když je potřeba, také přiložím ruku k dílu, ale spíš, když máme chuť na rychlovku, na ní se toho moc zkazit nedá. To plácnu kus masa na pánvičku a je vymalováno. Ale ještě k sestřině kuchařce. Ona tam sepsala recepty i pro pejsky a ty budu s chutí tvořit. Je nás doma celkem deset kousků, z toho tedy pět pejsků a jeden křeček a i oni si zaslouží občas nějakou tu dobrůtku. Takže zvířecí pamlsky se u nás dělat budou,“ prozradila Alice.

Od jídla se přesuňme k věcem vztahovým. Dvanáct let už chodíte a žijete s přítelem Michalem. Nenastala už konečně doba, abyste vlétli do svazku manželského?

„Utíká to, máte to dobře spočítané, známe se dvanáct let a před dvěma roky jsme se i zasnoubili s tím, že, jak má být podle prověřených pravidel, svatba by měla být uzavřena do roku a do dne. To jsme jaksi prošvihli. Prostě a jednoduše není čas. Říkáme si, že do toho půjdeme, bohužel, zatím to nevyšlo. Ovšem něco vám prozradím. Říká se, že třináctka je šťastné, nebo sem tam i nešťastné, číslo, takže příští rok oslavíme třináct let spolužití a šťastného a spokojeného života, tak sakra snad už to vyjde. A obřad bych chtěla mít na španělském ostrově Tenerife, kam dost často jezdíme,“ dodala kategoricky Alice Bendová.