Znamení zvěrokruhu může ovlivnit vaši inteligenci, co vám bylo předurčeno?

Pokud se vám ráno nechce do práce, nemusí to znamenat, že jste líní. I ke vztahu k práci máte určité predispozice. Každému znamení bylo dáno do vínku něco jiného.

Beran

Berani se najdou nejvíce v manuální práci. Na extra velké přemýšlení je neužije. Často se tak jednoduše spokojí s tím, co mají. Berou život takový jaký je, přehnanými ambicemi rozhodně netrpí.

Lev

To lidé narození ve znamení Lva mají ambicí na rozdávání. Skoro nikdy nebudou spokojeni. Neustále se musí posouvat dál a dál. V práci se nebojí riskovat, aby dosáhli vytoužených výsledků.

Střelec

Střelci mají vše naprosto přesně propočítané. Práce není jediným zdrojem jejich příjmu, často vydělané peníze investují a znásobují tak své zisky.

Býk

Býci patří k těm nejvíce inteligentním znamením. Velmi často získávají dobře placenou práci v nadnárodních firmách. Jdou rádi s kůží na trh, své schopnosti umí dobře prodat.

Panna

Na co sáhnou, to jim jde. Lidé ve znamení Panny mají zkrátka velký talent. Vždy si musí o všem zjistit co největší počet informací, ať jsou v obraze. Velmi často se zapojují do hlubokých debat, aby objasnili svůj názor. V práci tak jsou velmi úspěšnými vyjednavači.

Kozoroh

Lidé narození ve znamení Kozoroha jsou velmi bystří. I když někdy dělají hloupé, opak je pravdou. Vnímají a ví naprosto vše. Patří mezi ty nejsvědomitější zaměstnance. Velmi rádi se vzdělávají, sledují dokumenty a poslouchají podcasty.

Blíženci

Inteligence a výřečnost patří mezi silné stránky Blíženců. Vždy, když se dostanou do nějakého problému, zachrání to dříve než si toho někdo všimne. Často patří k tahounům ve vedení firmy.

Váhy

Váhy se řadí mezi málo ambiciózní znamení. Baví je jiné věci, než vysedávání v práci. Rozhodně nepočítejte s tím, že s nimi budete řešit složitá témata k diskutovaní.

Vodnář

Silnou zbraní Vodnářů je logické myšlení. Čtení knih a sledování dokumentů je pro ně na denním pořádku. Vyznačují se také velmi dobrou pamětí. Nejvíce Vodnářů najdete mezi novináři.

Rak

Lidé ve znamení Raka rádi pracují v týmovém kolektivu. Práce s lidmi jim jednoduše jde, jsou také velmi dobrými lídry. Mezilidské vztahy jsou jejich silná stránka.

Štír

Pro Štíry je typické povolání učitele. Velmi rádi a dobře vysvětlují věci. Dobře chápají souvislosti a mají velkou trpělivost. Co jim ovšem nejde, je manuální práce. V těchto případech se na ně raději neobracejte.

Ryby

Ryby se rády nechají unášet ve svém světě fantazie. Jsou to neuvěřitelně chytré bytosti s barvitou představivostí. Tito lidé ovšem nejsou moc ambiciózní, velkou roli v tom hraje hlavně to, že jsou to velcí samotáři.

Zdroje: Astro style, Refinery 29, Style caser