Chce s partnerkou dítě? Aneta Langerová vysvětlila, jak to má s mateřstvím

Zdroj: Profimedia

Aneta Langerová byla jedním z hostů televizní show Inkognito. Zpěvačka v pořadu promluvila i o svém soukromí, které si jinak bedlivě střeží.

Aneta Langerová patří mezi celebrity, které fanouškům ze svého osobního života příliš neodhalují. Zpěvačka ale přesto přijala pozvání do známého zábavního pořadu Inkognito. Hvězda přiznala, že to bylo hlavně na přání tatínka, který je fanouškem show. Aneta se při natáčení setkala po letech s Ondřejem Brzobohatým.

"Třeba s Ondrou Brzobohatým jsem se neviděla několik let, takže jsem ráda, že jsem ho opět měla možnost vidět," prozradila zpěvačka, která se s hudebníkem zná z doby, kdy moderoval soutěž Superstar, kterou vyhrála.

Langerová se pak vyjádřila k fámám, že se chystá otěhotnět a dát si pauzu od pěvecké kariéry. "To asi opět vymyslel někdo inteligentní. Takovou moji představu budoucnosti. Nevím, nic takového nemám v hlavě a ani jsem neměla. Mám svoji rodinu a nechci nic plánovat. Nechápu, kde se ty neustálé spekulace berou. Mám obrovskou rodinu, je v ní spoustu dětí a já jsem takhle spokojená," vysvětlila Aneta, proč se do mateřské dole zatím nežene.

S kamarádkou rodiny Gottových to nevyšlo

Aneta Langerová se proslavila díky Česko hledá SuperStar, kterou v roce 2004 vyhrála. Ještě předtím se zúčastnila pěveckých soutěží DO-RE-MI a Rozjezdy pro hvězdy.

Autorka hitů Voda živá či Hříšná těla, křídla motýlí, se v roce 2010 přiznala k homosexualitě a své soukromí si od této doby ještě více začal střežit. Dlouhých sedm let randila zpěvačka se známou režisérkou a kamarádkou Ivany Gottové Olgou Špátovou. Umělkyně se ale zakoukala do o pětatřicet let staršího kameramana Jana Malíře, s nímž se vdala a porodila mu dceru Olgu.

Po rozchodu se Špátovou se Langerová znovu zamilovala, identitu své nové známosti ale bedlivě tají. Přesto se s nenápadnou brunetkou Aneta několikrát nechala vyfotit paparazzi fotografy a vždy působila vedle své partnerky velice spokojeně.

