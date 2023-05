Divoška Vignerová: Kopala panáka za panákem, došlo na vyhrnutou sukni s ex

Zdroj: Profimedia

Aneta Vignerová od své tajné svatby s Petrem Kolečkem obráží veškeré společenské akce ruku v ruce se svým manželem. Na poslední módní přehlídku ale krásná brunetka nechala svůj obvyklý doprovod doma a pořádně si vyhodila z kopýtka. Společnost jí navíc dělal její bývalý partner David Kraus.

Nejvíce sledovaný milostný trojúhelník nakonec vyvrcholil tajnou veselkou Petra Kolečka s Anetou Vignerovou. Zatímco herečka Denisa Nesvačilová zlomené srdce hojí hlavně prací a dokonce se před pár dny svlékla pro Playboy, její sokyně v lásce si užívá titul paní Kolečkové a evidentně si i naplno užívá života.

Miss ČR z roku 2009 se z kraje týdne vypravila na přehlídku, kam ji překvapivě nedoprovodil její manžel. Vignerové to velice slušelo, měla na sobě minisukni a vysoké podpatky a od začátku plánovala jít po akci brzy domů. "Po přehlídce jedu rozhodně domů, žádná párty nebude," tvrdila Aneta odhodlaně Blesku ještě před samotným zahájením.

Jenže situace se zvrtla, když modelka potkala svého kamaráda Petra Poláka a také svého bývalého přítele Davida Krause. Vignerová se s nimi ihned dala do řeči a pánové jí po celý večer dělali společnost. Aneta tak na svůj brzký návrat za mužem a synem rychle zapomněla a s Krausem a Polákem pokračovala na večírek do nedalekého podniku.

Večírek pokračoval na ulici

V baru padal jeden drink za druhým a alkoholem posilněná Aneta Vignerová rychle ztratila zábrany a pánům předvedla soukromou přehlídku. Mezi hospodskými stolky se promenádovala jako na módní přehlídce a Kraus s Polákem se evidentně skvěle bavili a tleskali jí do rytmu.

Večírek pak pokračoval i venku na ulici. Vignerovou nejspíš z vysokých podpatků začaly bolet nohy a tak si v kratičké sukni sedla na zem a zula se. Už dál nedokázala stát na vysokých podpatcích, a tak si zkrátka v titěrné minisukni sedla na zem a střevíce zula.

V zápalu vášně pak Aneta dokonce padla svému ex Krausovi kolem krku, a během toho se jí vyhrnula minisukně až nad zadek, a tak měli i ostatní přihlížející pánové sexy pokoukání. Mejdan skončil kolem půlnoci, když Polák s Krausem naložili Vignerovou do taxíku a odvezli ji domů. Manželka Petra Kolečka randila s Krausem v roce 2011, jejich vztah ale neměl dlouhého trvání, jelikož se Vignerová tehdy zamilovala do fotbalisty Tomáše Ujfalušiho.

Vignerová na akci vyrazila bez manžela a pořádně si vyhodila z kopýtka