Kolečko musel mejdan Vignerové tiše přejít: Ta mu ještě přidala snímkem s ex

5

Aneta Vignerová a Petr Kolečko

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Aneta Vignerová se po dlouhé době vydala do společnosti bez svého manžela Petra Kolečka. Ačkoliv modelka původně plánovala jít brzy domů, nakonec se až do půlnoci dobře bavila se svým ex Davidem Krausem a dalším kamarádem. Další den pak kráska zpytovala svědomí a slíbila, že příště lépe ohlídá svou divokou sukni.