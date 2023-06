Aneta Vignerová další nevěry Kolečka nevylučuje: Je to adrenalin, říká

Zdroj: Profimedia

Aneta Vignerová se v půlce března vdala za Petra Kolečka a zatím to vypadá, že jejich ostře sledovaný vztah celkem klape. Hrdličky spolu tráví každou volnou chvilku a záletný scenárista seká dobrotu. Modelka sice získala otce svého syna sama pro sebe, další nevěru ale v budoucnu nevylučuje a je prý na vše připravená.

Aneta Vignerová a Petr Kolečko poslední měsíce plnili všechny titulní strany bulvárních plátků. Zásluhu na tom měl hlavně nevěrný scenárista, který nedokázal ukončit svůj románek s herečkou Denisou Nesvačilovou a dlouhé týdny přebíhal od své oficiální partnerky k milence.

Nakonec se stalo něco, co by těžko vymýšlel i zkušený tvůrce mexických telenovel a milostný trojúhelník skončil veselkou. Kolečko se tajně oženil s Vignerovou pouhých dest dní poté, co se na červeném koberci vodil ruku v ruce se svou zrzavou můzou.

Vignerová musela všechny křivdy hodit za hlavu, včetně veřejného ponížení a nyní si naplno užívá titul paní Kolečkové a trofej v podobě milovaného muže, kterého má konečně sama pro sebe. Sexy brunetka je ale dle svých slov připravena na vše.

Takhle ten život plyne

"To jsou věci, které se prostě dějí. Pak se stanou různé situace, které to změní. Takhle ten život nějak plyne a my plyneme s ním. Věci se dějí, věci se vyvíjejí a tohle se vyvíjelo tímto způsobem. Doufám, že už se to dovyvinulo," sdělila smířeně Aneta Vignerová webu Extra.

Náročná situace prý naopak její vztah s Petrem Kolečkem posílila. "Já si myslím, že spousta věcí se může v životě stát, aby to ten vztah posílilo. Záleží v jakém měřítku a jak co člověk dokáže překonat a přejít a my jsme to překonali. Nebo věřím v to. Je to cesta a nikdy nevíme, co se může stát a odehrát. O tom to je, že do toho nevidíme. Je to adrenalin," vysvětlila Vignerová, co ji vlastně na vztahu s umělcem baví.

Aneta už nyní plánuje s manželem a synem trávit společné léto, zatím ale žádné konkrétní vize nemá. "Já si myslím, že budeme většinou v Česku, na baráku. Máme nějaké plány, ale zatím přemýšlíme a uvidíme," uzavřela.

Vignerová věří, že mají s Kolečkem krizi ve vztahu za sebou