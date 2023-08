Aneta Vignerová si postěžovala fanouškům: Z domácího vězení už je na nervy

Zdroj: Profimedia

Aneta Vignerová si letošní léto příliš neužívá. Modelka je totiž už druhým týdnem zavřená doma se svým synem Jiříkem, který jde z nemoci do nemoci. Na "domácí vězení" si modelka postěžovala na svém Instagramu.

Aneta Vignerová a Petr Kolečko od jejich tajné svatby dělají vše proto, aby co nejvíce stmelili jejich rodinu. Dvojice se v poslední době objevila na karlovarském filmovém festivalu, nebo na narozeninách Rádia Blaník, od pracovních povinností a zábavy ale krásná brunetka vždy spěchá domů, aby se mohla naplno věnovat svému synovi Jiříkovi.

Nyní má ale Aneta trápení, jelikož její synek neustále stůně. "Knoflíček můj milovaný… jedna nemoc za druhou… zavření stále doma… Tolik věcí na baráku jsem za čtrnáct dní snad nikdy neudělala," postěžovala si Vignerová fanouškům na Instagramu. Modelka také dodala, že už jí to pořádně leze na mozek. "Už mi z toho taky pohrabkává," svěřila se sledujícím.

Vignerová má za sebou navíc velice psychicky náročné období, jelikož od loňského roku prožívala vztahové drama a získat srdce vysněného muže byla velice trnitá cesta.

Vysoká škola manželství

Petr Kolečko dal poslední rok Anetě Vignerové pořádně zabrat. Umělec dlouhé měsíce přeskakoval mezi svou oficiální partnerkou a milenkou Denisou Nesvačilovou. Nakonec v drsném souboji krásných žen "vyhrála" právě Vignerová, kterou si vzal scenárista za manželku.

O svých milostných avantýrách navíc nyní Kolečko plánuje natočit snímek. Společně s režisérem Vladimírem Skórkem chtějí zmapovat celý zapletený příběh, který umělec prožil.

"Petrovi jsem asi před týdnem nabídl, že chceme zase něco dělat, a nahodil mu téma, které se jmenuje Vysoká škola manželství. Přesněji řečeno – bude to o problémech. A on nadšeně přijal. Mělo by to odrážet to, co si v poslední době prožil. No, námětů sám nasbíral v poslední době docela dost…" prozradil Skórka s tím, že v díle rozhodně nebude nouze o nekorektní humor.

Malého Jiříka trápí časté virózy