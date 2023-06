Angelina Jolie dala otci šanci, proč s ním roky nepromluvila?

Zdroj: Profimedia

Angelina Jolie je jednou z největších světových hvězd zábavního průmyslu, a to nejen díky svému talentu a humanitární činnosti. Zájem o její osobu byl obrovský už od jejího narození, jelikož herečka pochází z rodiny plné celebrit.

Angelina se narodila v roce 1975 v Los Angeles a je dcerou herců Jona Voighta a Marcheline Bertrand, sestrou hereckého kolegy Jamese Havena a neteří zpěváka a skladatele Chipa Taylora.

Aby toho nebylo málo, jejími kmotry jsou rovněž významní a oceňovaní herci Jacqueline Bisset a Maximillian Schell.

Její matka si počátkem 80. let zahrála v menších filmech, mimo jiné ve snímku Lookin' to Get Out z roku 1982, na jehož scénáři se podílel její bývalý manžel Jon, za kterého byla provdána v letech 1971-1980.

Matka zemřela na rakovinu

Vztah mezi Angelinou Jolie a jejím slavným tatínkem Jonem Voightem nebyl zrovna ideální. Otec rodinu opustil, když bylo Angelině pouhých šest měsíců. Od té doby ji a bratra Jamese vychovávala především matka, která je inspirovala ke vstupu do herecké profese. Marcheline Bertrand vystačila se skromným příjmem a zároveň podporovala jejich showbyznysové ambice. Kvůli výchově dětí se dokonce vzdala vlastní herecké kariéry.

Angelina vždy tvrdila, že její vztah s otcem byl odtažitý a sporadický. Dočasně se sblížili, když spolu hráli ve filmu Lara Croft: Tomb Raider. "Už spolu tolik nemluvíme," přiznala herečka v roce 2002 časopisu Vogue. Voight pro Access Hollywood později uvedl, že Angelina trpí "vážnými psychickými problémy", čímž se jejich vztah opět narušil.

V roce 2007 však zemřela Angeliny matka Marcheline ve věku 56 let po boji s rakovinou vaječníků, což opět slavnou herečku spojilo s jejím tatínkem. V roce 2017 pak Jolie přiznala v rozhovoru pro časopis Vanity Fair, že se znovu spojila se svým otcem a že je nyní trvalou součástí rodiny.

"Velmi dobře pochopil, že v této době potřebují dědečka. Včera večer jsem musela absolvovat terapeutické setkání a on byl zrovna poblíž. U dětí má tak trochu pravidlo - nenuť je, aby si s tebou hrály. Prostě buďte pohodový dědeček, který je kreativní, a vydržte s nimi, vyprávějte si pohádky a čtěte si v knihovně," uzavřela hollywoodská kráska.

Herečka se poslední roky věnuje hlavně mateřství a charitě