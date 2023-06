Jiří Dvořák děsil dceru: Krásná Anička se bála si domů vodit chlapce

Zdroj: Profimedia

Krásná herečka Anna Dvořáková, dcera Jiřího Dvořáka a Báry Munzarové, má se svými rodiči báječný vztah. Přiznala však, že jí před lety její starostlivý tatínek naháněl tak trochu strach. Nakonec byla vždy nervózní z toho, když měla své nápadníky představovat rodičům. Dvořák byl totiž dost nevyzpytatelný.

Snad pro každého otce je poměrně těžké seznamování s partnerem své dcery, kterého si vždycky chtějí co nejvíce proklepnout. A jinak to neměl ani herec Jiří Dvořák, když si jeho milovaná Anička dovedla domů svou první lásku. Další partnery se pak bála tatínkovi představovat, protože věděla, co bude následovat. „Táty jsem se trochu bála. Říkám: ‚Prosím, že nebudeš dělat zpovědi,' a on, že ne: ‚Když tak řeknu, že ho zabiju, kdyby ti ublížil.' A já: ‚To nedělej, to se nedělá, prosím‘,“ vyprávěla se smíchem Anna Dvořáková v rozhovoru pro Showtime.

Žádná malá holka

Do obdobných trapných situací se už naštěstí jedenadvacetiletá Anička dnes už nedostává. „Už si začínají uvědomovat, že už mi není patnáct a že jsem dospělá, takže se zvládnu rozhodovat, a nekecají mi do toho,” prozradila ještě s úsměvem.

Je jasné, že se kolem Aničky motá spousta nápadníků. Kromě toho, že je dcera Jiřího Dvořáka a Báry Munzarové velmi krásná, je také nesmírně nadaná. Natáčí videa na sociální sítě, jezdí na koních a po vzoru matky a otce se rozhodla i pro hereckou dráhu. S tím ale její rodiče dříve vůbec nesouhlasili.

Herectví zakázáno

„Já jsem měla zakázanou konzervatoř, nebo ne úplně zakázanou, ale řeklo se: ‚Prosím, jdi na gympl, my jsme taky byli na gymplu.' Takže tak. Ale já jsem ráda, že jsem šla nejdřív na gymnázium, že jsem tak nějak dorostla, ale pak jsem k tomu herectví stejně zabočila,“ vyprávěla Anička, kterou rodiče nakonec v herectví nesmírně podporují. Dokonce si s ní doma zkoušejí nejrůznější texty, a když vyráží na plac, předávají jí své rady.