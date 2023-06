Schwarzeneggerovi se zastavilo srdce: Takhle ženě přiznal nemanželského syna

Zdroj: Profimedia

V dlouho očekávané novince streamovací platformy Netflix o Arnoldu Schwarzeneggerovi s příhodným názvem Arnold se legendární Terminátor rozpovídal o jednom z nejvíce šokujících zážitků jeho života. Své ženě musel přiznat, že po dobu jejich manželství zplodil potomka, a to ne s ní.

Trojdílná série rozdělená do pětasedmdesáti minut mapuje život tohoto pro někoho nadčlověka. První část bude o Arnoldovi – sportovci, druhá o Arnoldovi – herci a část třetí o Arnoldovi – Američanovi. V dokumentu Arnie hovoří o svých úspěších, ale i o životních selháních. Jedním z nich, kdy velmi ranil svou rodinu, byl určitě ten, kdy musel své ženě přiznat nemanželského syna.

Přiznal se o 14 let později

Aféra z roku 1996 vyeskalovala na párové terapii v roce 2011, kam manželé docházeli na pravidelná sezení. V dokumentu Arnie prozrazuje: „Jednoho dne terapeut řekl, že Maria (Schwarzeneggerova manželka) chce být dnes v něčem velmi konkrétní. Chce vědět, jestli jsi otec Josepha. A pak jsem řekl pravdu,“ popsal bývalý guvernér Kalifornie jeden z nejvíce šokujících okamžiků jeho života, kdy se mu prý zastavilo srdce.

Josephu Baenovi, kterého má Schwarzenegger s tehdejší hospodyní Mildred Baenou, je dnes pětadvacet let. Nemanželský syn se narodil několik dní poté, co Arnieho manželka Maria porodila čtvrté dítě Christophera. Přiznání, které se stalo o 14 let později, bylo příliš mnoho na to, aby mu mohla mohla odpustit a manželství skončilo. Ačkoliv se oficiálně rozvedli až v roce 2021, už deset let předtím byli odloučeni.

Koupil jim dům, dnes chová poníky

Terminátor v dokumentu přiznává, že kvůli němu trpělo celé jeho okolí. Jeho milenka Mildred, manželka Maria i všechny jeho děti. Mildred se se svým manželem rozešla krátce po narození jejího syna s Arnoldem. Ona a její v tu dobu utajovaný syn žili od roku 2010 ve čtyřpokojovém domě s bazeném v Kalifornii, který jim Arnie koupil. Joseph, který šel ve stopách svého otce a stal se kulturistou a hercem, se krátce objeví i v dokumentu. Arnie uvádí, že je na svého „tajného syna“ velmi pyšný a říká: „Viděl jsem, jak se Joseph vyvíjel ve fantastickou lidskou bytost. Nechci, aby si myslel, že není na tomto světě vítán, protože je velmi vítán a já ho miluji. Ukázal se jako mimořádný mladý muž."

Na stará kolena Arnie tráví dny tím, že se stará o své psy a shetlandské poníky, cvičí a využívá svůj vliv na sociálních sítích k šíření dobra a podpoře ekologů v boji proti změně klimatu.

