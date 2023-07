Munzarová a Trnavský o začátcích vztahu: Jiskra přeskočila v seriálu

Zdroj: Profimedia

Herecká dvojice Barbora Munzarová a Martin Trnavský oslavili páté výročí od svatby. Sympatický herecký pár má harmonické manželství i přestože jim mnozí nedávali šanci, hlavně kvůli tomu, že Trnavský s Munzarovou neměl dítě.

Dcera slavného hereckého páru Jany Hlaváčové a Luďka Munzara má potomka s hercem Jiřím Dvořákem. Jednadvacetiletá Anička jde tak trochu ve stopách svých rodičů. Jiřího Dvořáka často doprovází na společenské akce a je hvězdou sociální sítě Tik Tok.

Za vše může Ordinace

Osudným místem hereckého páru byly ateliéry seriálu Ordinace v růžové zahradě.“Nějak jsme se potkali na chodbě nejmenovaného seriálu v ateliérech. Oba jsme byli plaší, zakřiknutí. První natáčecí den. Ptala jsem se tady pána neznámého, kde jsou toalety. On kolem nich tak jako prošel. Styděli jsme se. Jsme takoví neprůbojní v těchto věcech a tam myslím, že to zajiskřilo,” prozradila Bára pro Idnes. Zamilované dvojici nevadil ani fakt, že je od sebe dělí mimo natáčecí dny stovky kilometrů. Bára byla z Prahy, Martin zase z Brna. “Jak jsme zájezďáci, když mám tu divadelní společnost, tak pro nás je Česká republika malá. Máme to přejeté. Je úplně jedno, jestli jste z Brna, Prahy nebo Ostravy. Všechno to je za rohem,” dodal Trnavský.

Láska na první pohled

Mnohdy to bývá tak, že až spolu herci déle spolupracují, zrodí se vztah nejen v seriálu ale i v reálném životě. U Martina a Báry to bylo naopak. Jiskra mezi nimi přeskočila hned na první pohled. “Láska je bacil. To jde okolo a najednou ji máte. Když vím, že mám někoho rád a dokážu říct proč, tak ho ještě nemusím milovat. To je nevysvětlitelné. Je to taková chemie,” nešetřil hezkými slovy Trnavský. “Tohle píše život,” dodala Munzarová. Předlohu na perfektní vztah našli ve svých domovech. “Moji rodiče se opravdu milovali úplně až do poslední chvíle, než tatínek odešel. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. Mám to štěstí, že jsem z úplné rodiny, z funkčního manželství. Martin taky, takže tady se to nějak potkalo,”dodala slavná herečka.