Barbora Strýcová mimo kurt: Wimbledonská vítězka zlomila srdce známému zpěvákovi

Zdroj: Profimedia

Populární tenistka a vítězka letošního Wimbledonu ve čtyřhře Barbora Strýcová zamotala hlavu nejednomu muži. Jejím dlouholetým partnerem byl muzikant David Kraus. Vztah plný lásky narušila podle hudebníka nevěra. Do své milé byl až tak zamilovaný, že ji dokonce složil píseň.

Vztah Strýcové a Krause se rozpadl v létě 2018, když tenistku načapali fotografové v náručí Petra Matějčka. Tenistka i hudebník vydávali vyjádření k rozchodu jako na běžícím páse, oba dva tvrdili něco zcela jiného. Výlevy syna herce a moderátora Jana Krause plnily stránky bulvárích deníků ještě několik měsíců po konci vztahu.

Nevěra

Zatímco Strýcová tvrdila fanouškům i médiím, že k rozchodu s Krausem došlo už pár měsíců před jejím novým vztahem, hudebník tvrdil zcela něco jiného. Podle něj šlo o klasickou nevěru. „Je mi ukradená, jenom nesnáším lži a sráčovství, takže když se mě někdo na to zeptá, řeknu každýmu, jak to bylo. Uráží mě, že mě někdo lituje jako nějakýho člověka, kterej byl rozejit a nechtěl si to připustit,“nešetřil tenistku ve svém prohlášení na Facebooku. „Byla a je největší omyl mého života. Nikdy jsem se v člověku nespletl jako v ní. Jsem rád, že vím, koho jsem měl vedle sebe, a vracím se zase sám k sobě,“svěřil se fanouškům pár měsíců po rozchodu. Negativní emoce k tenistce nevyléčil ani čas.

I když by nejraději na vztah se Strýcovou zapomněl, už napořád mu ho bude připomínat alespoň jeho píseň Nádherná. Úvodní píseň k romantické komedii Jak se zbavit nevěsty složil právě pro Báru. V písni mimo jiné zaznělo: „Bože, ty jseš ale nádherná, snad mi teď nebudeš nevěrná.“ Jakoby zpěvák samotný tušil, co se za pár měsíců v jeho osobním životě odehraje…

Zlatá éra

Nový vztah Strýcové byla výhra se vším všudy. S tehdejším šéfredaktorem magazínu Elle Petrem Matějčkem, který je v současné době šéfredaktor časopisu Esquire, tvoří šťastnou rodinu. V roce 2021 se jim narodil syn Vincent. Po krátké pauze se Strýcová vrátila k tenisu a nyní zcela ovládla prestižní tenisový turnaj se svou spoluhráčkou Sie Šu-wej. Už před začátkem Wimbledonu avizovala, že to je pro ni poslední turnaj na londýnském trávníku. Její rozhodnutí nezměnilo ani to, že turnaj zcela ovládla.