Hvězda Zlaté labutě Kaňoková: Pozvala jsem muže na rande, odmítl mě!

Zdroj: Profimedia

Půvabná herečka Beáta Kaňoková se objevuje v jednom seriálu za druhém. Časově náročnou práci kloubí herečka s rodičovstvím. Na dceru Juditku byla dlouho sama, nyní už září štěstím po boku nového přítele.

Beáta se dostala do povědomí diváků hlavně díky seriálu Pan Profesor, kde zářila po boku Vojty Dyka. Po velkém úspěchu ji televize Nova obsadila do dalšího projektu, tentokrát do dobového seriálu Zlatá labuť.

Single máma

Čtyřiatřicetiletá herečka hraje v seriálech svobodné ženy bez závázků, v osobním životě to má ovšem zcela jinak. Beáta má dceru Juditu, která chodí do mateřské školky. „Samozřejmě je to někdy náročný, ale člověk si v tom už pak najde nějakej rytmus, když už to dělá dlouho,“ prozradila pro eXtra.cz herečka. „Důležitá je pak samozřejmě i pomoc, ale nebudu lhát, někdy je to prostě těžký,“ dodala upřímně Beáta, které pomáhají hlavně rodiče a chůva.

Nová láska

Kaňoková s otcem své dcery už nějakou dobu nežije, sama ale nyní není. S novým partnerem září štěstím. „Naučila jsem se, že ve vztahu je nejdůležitější komunikace, a i když bouchnou nějaký emoce, tak je důležitý se potom zastavit, nadechnout, jít to v klidu vyřešit a říct promiň,“ prozradila svůj recept na spokojený vztah. „Já musím říct, že jsem teď ve vztahu, kdy je všechno krásně vyvážený a oba dva máme tuhle teorii, že mluvit o věcech je důležitý, takže já jsem teď naprosto spokojená,“ dodala nadšeně.

Ne vždy to ovšem s muži měla jednoduché. V rozhovoru pro Blesk pro ženy zavzpomínala na zajímavou zkušenost. „Už se mi stalo, že jsem pozvala muže na rande a setkala jsem se i s odmítnutím, a tak jsem si říkala, jak to musí být i pro ty chlapy mnohdy těžké, tohle absolvovat pořád dokola. Muži jsou mnohem častěji odmítáni než ženy, takže je to zajímavé, se občas ocitnout v té roli muže,“ podělila se o vzpomínku na období randění.