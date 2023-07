Itálie v Chorvatsku: Mlejnková napadla muže, který bránil milenku její partnerky

Zdroj: Profimedia

Dívčí válka nastala na oblíbeném festivalu Zrče v Chorvatsku, kam dorazily Veronica Biasiol a její partnerka Bára Mlejnková. Jak je veřejně známo, Biasiol své partnerce zahýbala dlouhých deset měsíců s jejich společnou kamarádkou Alicí. Právě tato trojice na sebe narazila na jedné akci a o zábavu pro přihlížející bylo postaráno.

Někdo z party přítomných čechů celý incident natočil a zveřejnil. Videí z hádek je víc, postupně vyplouvají na povrch. Na záběrech není nouze o vulgarismy, výhružky a vyostřené emoce.

Video hádky boří internet

Biasiol a Mlejnková na sebe strhly pozornost už na festivalu v Karlových Varech. I tam se pohádaly na veřejnosti, incident svedly na to, že se přece ve vztahu hádá každý. O pár dnů později došlo k dalšímu dramatickému okamžiku. Na dovolené narazily na exmilenku Biasiol Alici a byl oheň na střeše. Slovní přestřelka mezi Alicí a Bárou skoro přerostla v bitku. Mlejnková byla až tak vzteklá, že své emoce musela upustit tak, že když nemohla nafackovat Alici, dala pár ran alespoň klukovi, který jí stál v cestě.

O celé situaci by kromě samotných aktérů nikdo nevědel, kdyby jeden z přihlížejících scénu nenatočil. Video z této hádky sdílela na svém Instagramu i Alice. Ta naznačila, že má materiály, které by zničily vztah Biasiol a Mlejnkové. „Přitom jsem mohla dát všechno ven a zničit jim tu jejich ‚love story‘. Byla jsem loyal, i když mě to s*alo, že si celá republika myslí, že jsem zhrzená zamilovaná trubka, co chtěla něco víc. Přitom to takhle nikdy nebylo a čekala jsem od dospělého člověka, že si mě vezme bokem a tam mi třeba rozbije hubu za to, že jsem se zachovala fakt blbě a já to vím. Ne, že tam na mě naletí do davu lidí a udělá takovou ostudu,“ prozradila svůj pohled na věc. „Věřte nebo ne, ale my jsme o sobě věděly vše. Kdybych se nepřiznala, tak by tohle vše trvalo doteď. Uvědomila jsem si, že to nikam nevede, a chtěla jsem se jen přiznat a ukončit to v okruhu jich dvou. To, že pak vyšlo nějaké hloupé přiznání pro všechny a pustily to ony do světa, to už je jejich problém,“ dodala Alice.

Výhružky a nadávky

Video se na internetu šířilo bleskovou rychlostí a tak se není čemu divit, že svou reakci přidala i Bára. Pokerová hráčka ani tentokrát neudržela emoce na uzdě.„Normálně vám m*dá. Ne, co si myslíte, ale co si dovolíte, to nemá obdoby. Nechám tu vše jen proto, ať každý vidí, jaký jste s*áčové. Ať nejsou překvapení, až je p*jebete jako třeba mě Alice,“ zdůraznila tak, že s Alicí byly dříve kamarádky. „Co je vrchol, že vy totální zoufalci si dovolíte urážet moji holku? Na mojí fotce? Přijď každý jeden mi to o ní říct a dostaneš hned tři facky,“ napsala zamilovaná hvězda Survivoru, která svou partnerku brání hlava nehlava.

„Dám i já vyjádření, jestli tady bude někdo neustále vyhrožovat mně a mému vztahu. Ali, stáhni se, jestli nechceš, ať každý ví, co jsi zač, včetně policie. Čekám velkou omluvu, ty levná prodejná lesbo. Teď tě lidé uznávají, ale co, až vše zjistí. Co jsi dělala Verče a mně? A pro facky si přijď kdykoliv s kamerou i cajtama. Tobě a komukoliv, koho budeš dál obětovat. Chudák kluk, mohla jsi dostat jednu malou facku,“ nešetřila výhružkami.

Redakce Šípu se pokoušela kontaktovat Veroniku Biasiol. Populární influencerka měla k celému incidentu velmi stručný komentář. „Nechci se k tomu vyjadřovat, není potřeba.“