Věkový rozdíl není znát, Bohuš Matuš i v padesáti vedle Lucinky kvete

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Bohuš Matuš nedávno oslavil životní jubileum. Novopečený padesátník ale vůbec nemá důvod truchlit kvůli navýšené číslici, je obklopen tou největší krásou, jakou si jen může přát a zdá se, že i jemu toto prostředí náramně prospívá. Na svůj věk totiž vůbec nevypadá.

Bohuš Matuš je už několik let v hledáčku bulvárních médií, a to kvůli své o třicet let mladší manželce Lucii, které s oblibou říká něžně Lucinko. Ač ale zlí jazykové tvrdí a píší cokoliv, zpěvák vedle krásné Lucie jen září. Všimli si toho ostatně i jeho fanoušci na Facebooku. „Vedle téhle krásky i muž kvete do krásy,“ zněl vzkaz od jedné z fanynek a vzápětí se přidala další: „Milý Bohoušku srdečně přeji vše nejlepší k dnešním narozeninám…pevné zdraví a stále životní štěstí v radosti a rodinné lásce.“ Vzkazy se objevily pod fotografií, kde je Bohuš s Lucinkou jen v plavkách.

Andílek Lucinka s IQ 121 a krásnou duší

Manželé neměli jejich začátky vůbec lehké, média si je dobírala kvůli velkému věkovému rozdílu a dokonce samotný Matuš původně s Lucinkou nechtěl nic mít. „Já jsem Lucince říkal, že s ní budu jen kamarád, že chci být sám, ale postupem času jsem zjistil, že je Lucinka úžasnej andílek s IQ 121 a krásnou duší,“ prozradil Bohuš Matuš Blesku v roce 2018.

Osud tomu ale chtěl jinak a dnes je páreček šťastnými rodiči a svou radost ze života moc rádi sdílí se svými fanoušky. Ti jejich příspěvky maximálně kvitují a s každou novou fotkou na Bohuše s Lucinkou a malou Natálkou pějí ódy.

Matuš na Lucinku žárlí

Oslava zpěvákových padesátin se odehrála na barokním zámku a o honosné hody a zábavu bylo perfektně postaráno. Podle webu ahaonline.cz se bujarého veselení měly zúčastnit jak blízcí členové rodiny, tak slavné celebrity. O vystoupení se měl postarat i sám Matuš.

Nespornou ozdobou celé události byla právě i jeho mladá a krásná manželka Lucinka. Bohuš Matuš se nikterak netají tím, že na ni občas žárlí. „Přiznám ale, že na Lucinku žárlím, protože je opravdu nádherná. Je to skvělá máma a krásná žena. A občas se najdou nějací „lumpové“, kteří jí píšou na sociálních sítích a snaží se ji uhnat. Ale my si věříme,“ prozradil Matuš v rozhovoru pro zivotvcesku.cz

Zdroj: blesk.cz, ahaonline.cz, zivotvcesku.cz