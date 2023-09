Bohuš Matuš a jeho rodinná firma: Maminka Lucie se ujala role jeho produkční

Zdroj: Profimedia

Bohuš Matuš měl opravdu štěstí. Po svatbě získal nejen krásnou a mladou manželku, ale také skvělou tchyni, která se stará o jeho finance. Maminka Lucie má na starosti peníze, domlouvání koncertů a faktury a zpěvák tak má ve své vyženěné příbuzné skvělou manažerku.

Bohuš Matuš se opravdu skvěle oženil. S manželkou Lucinkou jejich láska jen vzkvétá a kromě toho si hudebník báječně rozumí i s její rodinou. Zpěvák se dokonce rozhodl svou tchyni pasovat do role manažerky a produkční a svěřil jí své finance a booking vystoupení.

Novinkou se Matuš pochlubil v rozhovoru pro web Extra, kde si spolupráci s paní Soňou nemohl vynachválit.

"Na mých nedávných narozeninách byli všichni mí blízcí. Lucka, dcera Natynka, ale i tchyně Soňa. Ona je svatá, už asi rok se o mě stará jako produkční. Je strašně šikovná. Má svou práci, ale naprosto nezištně a obětavě se věnuje i mně. Umí v tom chodit, vypisuje faktury, vyřizuje telefony a podobně. Perfektně umí jednat. Funguje to skvěle," pěl Matuš ódy na svou novou zaměstnankyni.

Pro umělce je to požehnání

"De facto o mě pečuje po pracovní stránce a je v tom úžasná. Pro umělce a bohémy je tohle požehnání, jsme pro tyhle praktické věci nepoužitelní. A ona vše hlídá, abych někde něco nezapomněl zaplatit, vyřídit, poslat. Navíc se máme hodně rádi. Soňa je moc hodná, je to anděl," pokračoval Bohuš Matuš v opěvování své tchyně pro výše zmíněný web.

Ačkoliv jsou nyní vztahy mezi Bohušem a maminkou jeho Lucinky zalité sluncem, na začátku vztahu to tak rozhodně nebylo. Paní Soňa přiznala, že jí nedělala dobře pozornost médií.

"První rok byl velmi těžký, protože to byl šok, a hlavně také kvůli bulvární smršti. Poznala jsem ale za tu dobu, že Bohuš je velmi pozorný a hodný partner. Došlo mi, že má Lucii opravdu rád a snesl by jí modré z nebe… Každá máma se musí smířit s partnerem své dcery. Pak samozřejmě přišlo těhotenství, a když jsem viděla, jak se těší, jak se stará, tak jsem si řekla, že ano, do budoucna bude věkový rozdíl velký, ale v dnešní době…," svěřila se tchyně Bohuše Matuše s tím, že byla zprvu velice obezřetná.

Zpěvák nyní vyhlíží hlavně 6. listopadu, kdy v Divadle Broadway oslaví své jubilejní padesáté narozeniny speciálním koncertem.