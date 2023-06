Zkrachuje Gottova kavárna? Odstupující provozovatel se ostře pustil do Ivany

Zdroj: Profimedia

Fanoušci Karla Gotta měli od poloviny února letošního roku možnost navštívit podnik v centru Prahy nazvaný Café Karel. Společnost Celebrity Place, s.r.o. se ale náhle rozhodla k prodeji vzpomínkové kavárny. Důvodem je odchod provozovatele Miroslava Kolodzieje.

Miroslav Kolodziej do Café Karel vkládal obrovské naděje, po pár měsících provozu se ale rozhodl z projektu odstoupit a nyní hledá kupce, který by kavárnu zachránil a dále udržoval její chod.

"Café Karel si od února vybudovalo velkou klientelu, mezi niž patří nejen příznivci Karla Gotta, ale i dalších osobnosti české popové scény. Život tomu tak někdy chce, a rozhodl jsem se skončit na postu provozovatele, což jsem společnosti Celebrity Place, s.r.o., oznámil dnes," napsal přítel Šárky Rezkové v oficiálním prohlášení.

"Věřím, že kavárna, která je nadále otevřena a věnuje se naplno svým klientům, najde rychle nového majitele a provozovatele. Momentálně vše směřujeme k přípravě programu na výročí narození pana Gotta," dodal podnikatel, kterému se nápad na vzpomínkový podnik na Karla Gotta zrodil již v době, kdy společně s Rezkovou ubytovali u sebe doma Dominiku Gottovou.

Ivana shrábla peníze za koncerty a knížku a dál nic

Miroslav Kolodziej je prý nyní připravený setkat se s vážným zájemcem, který podnik převezme a bude pokračovat v jeho šlépějích. "Rozhodnutí provozovatele jsem vzal s těžkým srdcem na vědomí. Kavárna funguje dál do doby, než se jí ujme nový majitel. Momentálně probíhají jednání se zájemci. Veškeré podrobnosti s nimi řeší pan provozovatel," řekl Blesku jednatel společnosti Celebrity Place, s.r.o., která kavárnu provozuje.

Podnik už od samého začátku budil smíšené emoce, jelikož někteří fanoušci známého zpěváka měli dojem, že by se majitelé mohli obohacovat na slavném jménu, aniž by získali souhlas vdovy Ivany Gottové. To ale Kolodziej od začátku vylučoval a dokonce se do Gottové ostře pustil.

"My jsme se o tom bavili. Přesně to, co jsme udělali, to by měl být pravý odkaz Karla Gotta. To by měla Ivana dělat. Ne to, že shrábla peníze za koncerty, za knížku - a dál nic. Tohle připomíná, že tu byl, že existoval. My tu hrajeme jeho písničky. Byl tu včera Felix Slováček, mají dorazit další jeho kamarádi, někteří nám slíbili, že nám dají různé věci spojené s Karlem. Na práva si dáváme pozor, ale měla by se mu vzdát pocta. My nijak na jeho jméně neparazitujeme," vysvětlil podnikatel, který se se samotným zpěvákem nikdy osobně nesetkal. "Všem, kdo nás navštívili, se to líbilo. I Karel, kdyby přišel, řekl by, že je to tu hezké," sdělil závěrem. Nyní je ale budoucnost vzpomínkové kavárny v ohrožení. Pokud se nenajde vhodný zájemce, Café Karel zkrachuje, a to pouze po pár měsících od slavnostního otevření.

Miroslav Kolodziej se rozhodl z pozice provozovatele Café Karel ze dne na den odstoupit