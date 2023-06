Postelí mu prošly stovky žen: Jak Hůlka poznal o čtvrt století mladší lásku?

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Daniel Hůlka v minulosti randil převážně s kolegyněmi z branže, opravdové štěstí ale nakonec našel u ženy, která byla zcela mimo obor. V době jejich seznámení se o třiadvacet let mladší Barbora živila jako průvodkyně.

Životem zpěváka Daniela Hůlky podle jeho slov prošly stovky žen. Najít tu pravou nebylo pro zpěváka vůbec jednoduché a dlouhé roky si držel titul starého mládence. V době studií randil Hůlka s Olgou Šípkovou, která se později stala mistryní světa ve sportovním aerobiku.

Mezi další zpěvákovi milenky z branže údajně patřila také zpěvačka Lucie Bílá, s níž se sblížil v době, kdy spolu účinkovali v muzikálu Dracula. Další krátký románek pak prožil s herečkou a moderátorkou Adélou Gondíkovou nebo zpěvačkou Monikou Absolonovou.

Vážnější vztah pak Hůlka navázal s o devatenáct let mladší zpěvačkou Šárkou Vaňkovou. Místo veselky ale přišlo hořké zklamání v podobě nevěry. Mladá umělkyně se zakoukala do režiséra Filipa Renče a známého zpěváka ze dne na den opustila. Další láskou hudebníka pak byla tanečnice Libuše, s níž se sblížil v muzikálu Monte Cristo. Svatbu měli 1. června roku 2002 na Svatém Kopečku u Olomouce, po pouhém jednom měsíci od jejich seznámení. Po pár měsících ale přišla první manželská krize, kterou dvojice neustála a krátce nato přišel rozvod. Zatímco Hůlka po této zkušenosti zůstal nějaký čas sám, jeho bývalá manželka se zamilovala do zpěváka Josefa Vojtka ze skupiny Kabát, který kvůli ní opustil Sabinu Laurinovou.

Jsme konzervativní heterosexuální demokrati

Daniel Hůlka po několika neúspěšných vztazích začal uvažovat, že začne hledal svou životní lásku přes seznamku. Nakonec mu ovšem přišla láska do života zcela nečekaně. Svou životní partnerku, o téměř čtvrt století mladší průvodkyni Barboru, poznal na svém vlastním koncertu.

"Potkali jsme se v restauraci, kam jsem po vystoupení zašel. Bylo nám spolu fajn, vyměnili jsme si čísla, psali jsme si a najednou z toho vznikl moc hezký vztah," svěřil se hudebník CNN Prima NEWS. Vzhledem k tomu, že Hůlku a jeho milovanou spojuje vášeň pro cestování, v roce 2017 se vzali v Las Vegas a následně pokračovali svatební cestou k řece Colorado a největší americké přehradě Hoover Dam a mexická svatební hostina po cestě Mohavskou pouští. "Jsme konzervativní heterosexuální demokrati, rodina je základ státu," prohlásil tehdy Daniel.

V únoru 2018 se manželům Hůlkovým narodila vytoužená dcera Rozárka. Ačkoliv se známý zpěvák stal otcem až po padesátce, tuto životní roli si nemůže vynachválit. "Je to pro mě velká životní změna, ale jednoznačně k lepšímu. Užívám si to moc a jsem strašně šťastný. Dítě jsem chtěl opravdu dlouho a dlouho jsem čekal, až bude ta správná situace. Konečně to přišlo," uzavřel s úsměvem.

Manželé Hůlkovi milují cestování