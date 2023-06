Landa o velké manželské krizi: Miluju, když hoří, zažíváme jinou dimenzi lásky

Zdroj: Profimedia

Daniel Landa po letech vypustil do světa novou desku s názvem Minový pole. Vyzpovídali jsme hudebníka na slavnostním křtu, kam ho doprovodila manželka Mirjam s jejich dcerami.

Daniel Landa naposledy vydal v září 2015 studiové album Žito a následně si dal od tvoření nové hudby dlouhou pauzu. Tvůrčí krize skončila v době covidu, kdy hudebník chtěl nějakým způsobem ventilovat nesouhlas s děním kolem pandemie koronaviru.

"Nejdřív jsem napsal Blanický manifest a pak jsem začal ty svoje emoce dávat do tónů, protože už to byl veliký přetlak. Jsem rád, že ten můj ventil toho naštvání jsem upustil právě v písničkách. Covid pak skončil ze dne na den válkou… Přemýšlel jsem dokonce, že bych založil politické hnutí, ale uvědomil jsem si, že mezi tyhle lidi nepatřím. Takže jsem se vrátil k těm kořenům, k bardským básním. Bard znamená, že zaznamenává vnitřní boje, pocit ze světa, svět, takže píšu takovou emoční historii světa prostřednictvím očí jedné osoby," vysvětlil zpěvák na křtu své nové desky.

"Já jsem kdysi dávno napsal první sloku k Minovýmu poli a pak mi to tam nějak nepřišlo. Pak začal nechutný pocit, že přijde p*ůser, přišla písnička Hoří horizont, která byla spíše terapeutická. Takovou píseň napíšeš z tý potřeby se zbavit nějakýho nepříjemnýho pocitu. Bum covid, bum, válka… Ta budoucnost se tam otiskla v tý tvorbě a zároveň to ve mně spustilo i tu důvěru, že ta múza se jednou vrátí a ona se vracela a mohl jsem dokončit to album," dodal Landa. Kromě toho nám také prozradil, co je jeho tajný recept na udržení manželství.

Člověk musí mít obrovské štěstí

Daniel Landa se svou manželkou Mirjam patří mezi nejstálejší páry českého showbyznysu. Seznámili se v době studií, v roce 1990 se vzali a počali celkem tři dcery. I když jejich vztah prošel mnoha zkouškami, oba prý vždy věděli, že jejich láska stojí na pevných základech.

"Člověk musí mít obrovský štěstí. Mirjam je absolutně můj protiklad. Já miluju, když hoří, ona to nenávidí. Ať už je to rychlost, endorfin, ona je zkrátka můj pravý opak," přiznává trojnásobný tatínek. Právě to je ale podle Daniela hlavním pojítkem jejich spokojeného manželství.

"Hlavní je, že jsme nikdy nepřestali věřit na naši lásku. Na to, že jsme jeden. I když jsme prošli opravdu velikými krizemi, ani v tom nejhorším nás neopustila víra, že k sobě patříme. To vše nás zocelilo a když oba opravdu chtějí, tak přichází ta obrovská odměna v podobě skutečný lásky a to je ještě úplně jiná dimenze. A já děkuji Bohu, že tuhle dimenzi můžu prožívat a že jsme se k ní dopracovali a dožili," uzavřel Landa.

Manželé Landovi mají jeden z nejpevnějších vztahů českého showbyznysu