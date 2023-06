Ztrhaná tvář hovoří jasně, Kuchařová dala Písařovicové zabrat

Zdroj: Profimedia

Daniela Písařovicová se na jednu stranu raduje ze zásnub se svým partnerem Ondřejem Brzobohatým, na stranu druhou je na ní ale patrné, že se trápí a dění posledních několika týdnů jí dalo pořádně zabrat. A není se čemu divit.

Moderátorka Daniela Písařovicová se vůbec poprvé od doby, co se ve velkém začal opět řešit církevní rozvod Ondřeje Brzobohatého a Taťány Kuchařové, ukázala na veřejnosti. V rámci charitativní akce nadace ALSA vyrazila mezi lidi a snažila se rozdávat úsměvy na všechny strany. Bylo ale zřejmé, že ji dění posledních několika týdnů ukradlo dost energie a na první pohled působila velmi pohuble a unaveně.

Ničeho nelituje

Daniela se běžně ke svému soukromí nijak nevyjadřuje, když šlo ale do tuhého, za svého partnera se v médiích postavila a veřejně jej podpořila. Odvážného kroku ale v žádném případě nelituje. „Myslím, že to bylo dobře, že jsem se vyjádřila. Do té doby jsem se nevyjadřovala, ale teď jsem měla pocit, že se mám postavit za svého partnera,” uvedla v rozhovoru pro Super.cz.

A rozhodně bylo co hájit. V žalobě, která se od církevního soudu dostala do rukou redakce Blesku, totiž Taťána Kuchařová obviňuje svého exmanžela například z toho, že se rád převléká do dámského oblečení, v němž po ní měl chtít dokonce sex. Zároveň tvrdila, že je Ondřej sexuálně nevyhraněný.

Blýská se na lepší časy

I když bylo nedávné období pro Danielu Písařovicovou a Ondřeje Brzobohatého nesmírně náročné, společně už vyhlížejí lepší zítřky. A dokonce chystají svatbu. Před několika týdny vyrazili na romantickou dovolenou na Maledivy, odkud Ondřej výjimečně sdílel i jejich společný zamilovaný snímek. „Porušuji zásadu sdílet svůj osobní život na Instagramu. A toz čité radosti z životního štěstí, které přeju úplně všem. Milujte se! Stojí to sakra za to!” napsal Brzobohatý k fotce. Následně se pak ukázalo, že se dvojice v exotice zasnoubila.