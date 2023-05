Písařovicová ví o drag queen od začátku vztahu a mluví o dítěti s Brzobohatým

Zdroj: Profimedia

Daniela Písařovicová se ke skandálnímu odhalení týkajícího se jejího partnera Ondřeje Brzobohatého zprvu nevyjadřovala, pouze nahrála společnou fotku na Instagram se srdíčkem a dala tím najevo, že za ním stojí. Moderátorka se ale rozhodla nakonec prolomit mlčení a Blesku poskytla rozhovor.

Rozvod Ondřeje Brzobohatého a Taťány Kuchařové začíná v poslední době velice připomínat válku Roseových. Bývalá Miss World měla údajně poskytnout Blesku kopii církevní žaloby, která byla sepsána za účelem rozvodu. Ačkoliv Kuchařová zarytě tvrdí, že nikdy dokument nezveřejnila a netuší, kdo ho médií poslal, její bývalý manžel je přesvědčen o opaku. Nejen proto se hudebník rozhodl promluvit veřejně a očistit tak své jméno.

Brzobohatý prý vše nejprve probral se svou aktuální partnerkou Danielou Písařovicovou. "Mluvili jsme o tom, hned jak ho Blesk kontaktoval. Ondra dlouhou dobu mlčel. Z úcty k tomu všemu hezkému, co mezi ním a Taťánou bylo. Ale shodli jsme se na tom, že tyto lži a pomluvy už překročily únosnou mez, kterou nelze jen tak v tichosti přejít. Takže jsem ho v jeho rozhodnutí poskytnout rozhovor podpořila," svěřila se moderátorka Blesku. Daniela zároveň zavzpomínala na první setkání s Ondřejem, kdy už dle jejich slov rozhodně nepůsobil šťastně.

"S Ondrou jsme se potkali úplně náhodně na jedné charitativní akci. Zeptala jsem se ho, jak se má – a on jen sklopil hlavu a řekl, že vlastně blbě. Tehdy mě napadlo, že se asi něco děje v jeho soukromém životě. Podrobnosti si ale nechal pro sebe. Až když jsme na sebe narazili po pár měsících znovu, řekl mi, že se schyluje k rozvodu," vypráví Písařovicová v obsáhlém rozhovoru.

Daniela Písařovicová ve výše zmíněném rozhovoru mimo jiné přiznala, že se Ondřej Brzobohatý dlouho své bývalé manželky zastával. "Ondra se celkem dlouho Taťány zastával, i přesto, že si o sobě četl, jaký je patologický lhář nebo toxický narcis. Opakoval, že to byl on, kdo inicioval rozvod a ta opuštěná je Taťána, a to je třeba ctít. Žádný rozchod není jednoduchý a pro počáteční výpady mám vlastně pochopení i já, ale když narážky na exmanžela trvají déle než rok, je to jednoduše příliš," sdělila moderátorka a přidala i pár lží, které prý Kuchařová použila proti její osobě.

"Jestli je naschválem to, že tvrdí, že jsem si s Ondrou začala už záhy poté, co obnovili manželský slib, tak ano. To totiž není pravda. Začali jsme se scházet až daleko později, když už Taťána s Ondřejem byli od sebe," vysvětlila Daniela. O Ondrově koníčku v podobě Drag Queen prý věděla od samého začátku a dokonce už s převlečeným partnerem zažila nejeden zábavný večírek.

"Prakticky na našem prvním setkání. Bavili jsme se o svých zálibách. S nadšením mi o tom vyprávěl. A ukazoval mi i fotky. Je to velká legrace. Bavilo mě to. Tiffany je přátelská a vtipná, ostatně stejně jako Ondra," pochlubila se Písařovicová. Moderátorka se zároveň vyjádřila i k údajné neplodnosti Brzobohatého. Opět jde prý o lež ze strany Kuchařové a aktuálně s muzikantem plánují společného potomka. "Ondra neplodný není, takže o dítěti mluvit můžeme a mluvíme," říká Daniela, která by se ve svých 44 letech ráda stala matkou.

V závěru pak Písařovicová opět obvinila Kuchařovou z vypuštění citlivých informací do bulváru. "Vím, že mezi diskutujícími je řada těch, kdo chtějí věřit, že Taťána nic podobného neprovedla. Mezi námi, pokud bychom si nebyli jistí tím, že to je ona, kdo žalobu včetně fotek poskytla, hodně bychom si zahrávali. Ondřejovo obvinění, že žalobu do médií podstrčila právě Taťána, je totiž natolik závažné a likvidační, že pokud by se zakládalo na lži, napadená strana by ho za to neváhala žalovat. A to se mimochodem doteď nestalo, což vypovídá o všem," tvrdí přítelkyně Brzobohatého. Zatím ale stále Blesk neodhalil, kdo vlastně kopii církevní žaloby k nim do redakce zaslal. Nezbývá než vyčkat, kde je vlastně pravda. Miss World totiž naznačila, že vše zařídil právě Brzobohatý, aby zničil její kariéru. Necháme se tedy překvapit, jak se aktuálně nejsledovanější kauza v Čechách bude dál vyvíjet.

