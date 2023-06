Dcera jí vyrostla před očima: Dara Rolins se pochlubila novinkou v životě Laury

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Dara Rolins je pyšnou maminkou dospívající dcery Laury. Patnáctiletá kráska své mamince dělá samou radost a nedávno se poprvé objevila na titulce známého magazínu. Zpěvačka se úspěchem své holčičky pochlubila na sociální síti a přidala i dojemný vzkaz.

Dara Rolins za svou kariéru obsadila stovky titulních stran různých deníků, týdeníků, magazínů a vypadá to, že její dcera půjde ve šlépějích své slavné maminky.

Laura se nechala poprvé nafotit na hlavní stranu časopisu Grade a zpěvačka se úspěchem své milované nástupkyně pochlubila na Instagramu.

"Pro mě jako mámu další zásadní, dost dojemný moment. Lola poprvé na titulce časopisu. Nehledejte za tím její ani moji ambici mít z ní od zítra modelku. Šlo o nabídku, která se neodmítá. Představit ji v tom nejpřirozenějším světle. Obyčejně neobyčejnou, tak jak ji známe jen my, její rodina a kamarádi. Bez snahy ji měnit, tvarovat, stylizovat nebo nějak zvlášť medializovat," napsala ke snímku dcerky. Zpěvačka byla nadšená i z členů týmu, kteří její Lauru provedli profesionálním focením.

Materiál je autentický

"Děkujeme magazínu Grade a celé té dokonalé partičce, která stojí za realizací této velkorysé fotostory o dvou verzích titulky. A Pavlovi, šéfredaktorovi, za krásný rozhovor s ní. Právě díky důvěře je celý tento materiál tak autentický. Jsem ráda, že vám ji touto cestou můžu představit zase o něco víc," rozplývala se Rolins.

Zpěvačka jinak svou dceru sdílí pravidelně na sociálních síti. "Žádný jiný den pro mě nemá takovou váhu, jako den kdy se narodila Lola. Ten den je právě dnes. 25.03. mi vstoupila do života láska, který se nevyrovnalo a nevyrovná nic, co se stalo předtím ani potom. Od té chvíle už nic nebylo důležitější, žádné obětí vřelejší, nic smysluplnější. Moje štěstí narostlo do vesmírných rozměrů a já jsem se díky její existenci stala lepší. Ve všem," napsala Rolins v den narozenin Laury, jejíž otec je hudebník Matěj Homola.

Lauře Homolové to na titulní stránce časopisu velice sluší