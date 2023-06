Den dětí u celebrit: Hanychová řešila drama, syn Hejdových pobavil fanoušky

Zdroj: Profimedia

Den dětí je skvělou příležitostí, jak si užít příjemný den se svými potomky. Jak tento svátek oslavily slavné maminky z českého showbyznysu? U Agáty Hanychové místo pohody a klidu vznikla nepříjemná hádka kvůli dárkům.

Agáta Hanychová 1. června jako správná trojnásobná maminka trávila den dětí se svými potomky. Influencerka na svátek uspořádala živé vysílání, kde se svěřila, jak u nich oslava probíhala. "Náš den dětí probíhal tak, že jsem to oslavila s Miou už včera den předem. Můj starší syn ale nepřekousl, že jsem jí koupila bubble tea a jemu ne, takže jsme to zakončili hádkou," popsala Hanychová.

Další trojnásobná maminka Ornella Koktová se na sociální síti pochlubila fotkou svých ratolestí ze svátečního rána. "Najít své děti na Den Dětí pohromadě u Quentínka v posteli…to je prostě nejvíc. Miluju vás," okomentovala momentku z rodinného alba.

Velice vtipné video sdíleli manželé Zorka a Míra Hejdovi, kteří jsou rodiči dvouletého Nicolase. "Nejzásadnější video na den dětí," stálo v popisku u zábavného záběru, kdy malý chlapec v hobby marketu přichází k záchodové míse a prohlásí, že zde "maminka kaká".

Dojemné video Hezucké a proslov Kubelkové

Velice stručně pojala instagramový příspěvek ke Dni dětí Iveta Vítová. "Dnes je jen váš den," připsala ke snímku z rodinného alba a dodala hashtagy dětí, moje všechno a Den dětí.

Kdo se naopak o mateřství rozpovídal, byla Iva Kubelková. Ta napsala sáhodlouhé povídání o tom, jak komunikuje se svými náctiletými dcerami. "Má smysl snažit se být dobrým vzorem pro své děti? Ta zodpovědnost. Tak hlavně se z toho nehroutit, že, vzorem jsme totiž automaticky, stále, i když se o to nijak extra nesnažíme (bohužel). Když jsou děti malé, nastavujeme hranice, občas se hroutíme z toho, že se potkáme skrze naše dítě sami se sebou (hlavně když máte pocit, že jste něco nezvládli, ale to je taky hrozně relativní, o tom možná někdy jindy) a všechno se to vyvažuje tou nekonečnou láskou, kterou žijeme. Když děti dospějí do náctiletého věku, je dobré přehodnotit i náš přístup k nim," uvádí na Instagramu.

Kolikrát musíme stejně připustit, že nás i naše dítě nejvíc posunul zážitek, který se nám v tu chvíli třeba úplně nelíbil. Pokud ho dokážeme samozřejmě zpracovat. Nemluvím o velkých tragédiích, to je trochu jinak a je to vždy na delší dobu. Jediné, co má v tomto směru smysl, je nepřestávat pracovat na sobě, to je ten nejlepší příklad pro naše děti. Každý jsme totiž jiný, a tak co je dobré pro mě, nemusí být pro moje dcery, co já vím, co si potřebují projít, aby se posunuly, co si potřebují uvědomit, aby začaly hledat smysl toho, co se jim děje. Jejich cesta k životnímu nadhledu je jiná než ta moje, ale o nic horší. Sama vidím, že některým věcem prostě nemáte šanci zabránit, vaše děti se jim nevyhnou a má to svůj smysl. To, co máme ale společné, a co je důležité, je naše stejná schopnost sebeuvědomění, schopnost sebereflexe, schopnost vlastního vnitřního vývoje skrz vědomé zkušenosti. A to je to, co se snažím teď dětem ukázat, že tuto schopnost v sobě mají a že to je nakonec to jediné, co je důležité si držet. To všechno je možné ale jen tehdy, když s dětmi komunikuji otevřeně a hodně. Tak to mám já a respektuji, že to mnozí mají jinak. Hezký den dětí všem," sepsala moderátorka a přidala k tomu fotku svých dvou krásných dcer.

Velice dojemné video pak sdílela Nikola Hezucká. "Krásný Den dětí všem malým zázrakům," napsala manželka Patrika Hezuckého k záběrům, které mapují dlouhou cestu za vytouženým potomkem. V minulosti totiž o miminko přišla a dítě nakonec musela počít umělým oplodněním.

Hezucká o první miminko přišla v jedenáctém týdnu těhotenství