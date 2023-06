Denisa Nesvačilová na lásku nezanevřela, na nového přítele má však obří nároky

Zdroj: Profimedia

Denisa Nesvačilová si v letošním roce prožila velmi nepříjemné období. Po několikaměsíčním románku se scenáristou Petrem Kolečkem se totiž její milý rozhodl vrátit ke své bývalé přítelkyni, kterou si zničehonic vzal. Herečka ale i přes smůlu v lásce neztrácí naději. Novému vztahu je otevřená, zájemci ale musí splňovat přísná kritéria.

Herečka Denisa Nesvačilová měla za to, že se jí podařilo najít spřízněnou duši. S Petrem Kolečkem tvořila pár několik měsíců, a i když to byl vztah poněkud bouřlivý, Nesvačilová byla až po uši zamilovaná. K jejímu neštěstí se ale Kolečko nakonec rozhodl slepit vztah se svou expartnerkou Anetou Vignerovou a herečka tak zůstala na ocet.

Zdroj: Vltava Labe Media

Velké nároky

I přesto je ale herečka otevřená případnému novému vztahu a lásce se nebrání. Okolo krásky se jistě motá celá řada mužů, kteří by rádi lapili její srdce. Mají to ale těžké, Denisa Nesvačilová je totiž dost vybíravá a na muže má vysoké nároky.

„Myslím, že v tom základu by měl být vysoce inteligentní, měla by s ním být velká legrace, neměl by být moc ješitný a měl by být velmi empatický,” uvedla herečka v rozhovoru pro iGlanc.

Spousta práce

Denisa Nesvačilová je sice nové lásce otevřená, v současné době na ni ale nemá moc času. Je totiž naprosto zavalená prací. Hraje v divadle, věnuje se dabingu a také se objevuje před kamerou. Ostatně i to jí pomohlo se z rozchodu s Kolečkem oklepat.

„Já to mám jednoduché. Já už mám několik let na sobě naloženo tolik práce, že mám třeba jen jeden volný den za čtvrt roku. Ta práce duši hezky vytesává a člověk nemá moc čas a prostor myslet na blbiny. Práce je důležitá. A také je důležité mít kolem sebe hodné a fajn lidi. Myslím si, že i na ty těžké životní situace se dá nahlížet s humorem,” prozradila herečka svůj recept na vyléčení zlomeného srdce.