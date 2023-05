Kolečko napsal Nesvačilové intimní báseň, pak popsal její reakci

Zdroj: Profimedia

Petr Kolečko bavil poslední měsíce svými milostnými eskapádami celý národ. Nyní je scenárista ženatý a milenecký poměr s herečkou Denisou Nesvačilovou prý definitivně ukončil. Na co ale vlastně přelétavý umělec balí ženy?

Petr Kolečko byl hostem podcastu Easycast, kde se rozpovídal nejen o práci, ale také o svém soukromí. V té době ještě scenárista střídal svou oficiální partnerku Anetu Vignerovou s milenkou Denisou Nesvačilovou a jejich vztahový trojúhelník připomínající mexickou telenovelu ještě neměl pohádkový konec.

Na dotaz, čím své partnerky oslňuje, Kolečko překvapil nevšední odpovědí. "Jo dřív jsem jim psal, tedy dělám to občas dodnes, ale šetřím s tím," prozradil záletník jednu ze svých balících technik. "Nemyslím přímo milostné dopisy, ale básně," objasnil co přesně psaním myslel a přidal i humornou historku.

"Já má teď jednu takovou holku a ona má starý psací stroj. No a šla dělat něco do kuchyně, myslím vařit, a já jsem zůstal sám s tím strojem, tak jsem se pokusil něco vytvořit," popsal Kolečko romantický okamžik se svou zrzavou múzou. "Denisa se pak vrátila, tak jsem to vyroloval ven a dal jsem jí ten list přečíst. Říkala, že je to dobrý. Četla to dost dlouho, protože to bylo šest veršů," pochlubil se trojnásobný otec. Ačkoliv s Nesvačilovou plánoval svatbu, nakonec stanul před oltářem s Anetou Vignerovou.

Místo dovolené s milenkou tajná svatba



Zhrzená Denisa Nesvačilová se po drsných kopačkách v podobě tajné svatby Petra Kolečka rozhodla promluvit a začala hlásit i svoji stranu příběhu. Umělec měl herečce slibovat nejen společnou budoucnost, ale dokonce ji požádal o ruku. Veselka byla naplánovaná na květen a Nesvačilová už obesílala své přátelé s datem obřadu.

Dva dny předtím, než se scenárista tajně oženil, si Denisa sbalila kufry, jelikož společně chtěli strávit romantickou dovolenou v zahraničí. Ta už se ale nekonala. Místo toho si Kolečko navlékl smoking, odjel do Českého Krumlova a své ano řekl modelce Anetě Vignerové, s níž má syna Jiříka.

Herečce tak už poněkolikáté zbyly oči jen pro pláč a novopečené paní Kolečkové nezbývá než doufat, že už si její manžel nebude chtít vyhazovat z kopýtka. Po předchozích zkušenostech by si ale na Kolečka nejspíš vsadil opravdu málokdo. Necháme se tedy překvapit, zda ho snubní prsten konečně zklidní, nebo začne opět vystrkovat růžky.

Kolečko po svatbě s Vignerovou zatím seká dobrotu