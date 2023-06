Kolečko reagoval na sexy snímky Nesvačilové? Bylo to hezké, mlžila herečka

Zdroj: Profimedia

Herečka Denisa Nesvačilová se před několika týdny nechala nafotit do pánského magazínu Playboy, ve kterém zazářila jen velmi spoře oděná a na fotkách byla sexy jako nikdy předtím. Snímky všichni v jejím okolím chválí a nemůžou se na ně vynadívat. Je jedním z obdivovatelů i její bývalý partner Petr Kolečko?

Když se Denisa Nesvačilová objevila coby hlavní tvář v novém vydání magazínu Playboy, mnozí z jejích fanoušků se zajímali o to, zda její sexy snímky viděl i její bývalý partner Petr Kolečko. Ten jí totiž před několika týdny zlomil srdce, když se rozhodl dát před ní přednost své expartnerce Anetě Vignerové, kterou si dokonce vzal za manželku. Nesvačilová si ale podle informací Aha! pojistila, že ji scenárista na erotických fotkách stoprocentně uvidí, když mu údajně sama zaslala jeden výtisk magazínu, na který se také vlastnoručně podepsala.

Zdroj: Playboy

Ne tak velké tajemství

To, že by Kolečkovi jeden výtisk zaslala, ale herečka rázně odmítá. Prý by to bylo pod její úroveň. I tak je ale z jejích dalších slov patrné, že si scenárista její lechtivé snímky prohlédl. „To nebudeme takhle řešit. Prostě byl to někdo, kdo mi byl před nějakou dobou na nějakou dobu více než milý. A musím říct, že to bylo hezké, že se ozval,” prohlásila kráska, která nechtěla naplno přiznat, o kom mluví, a tak se snažila stočit pozornost jinam.

Nemá čas truchlit

Denisa Nesvačilová se s rozhodnutím Petra Kolečka, se kterým si už malovala společnou budoucnost, smířila poměrně lehce. V rozhovoru pro iGlanc prozradila, že jí v těžkých chvílích nejvíce pomáhá práce, které má už několik měsíců více než dost. Herečka září na divadelních prknech i před kamerou a věnuje se také dabingu. I tak by si ale dokázala najít čas na lásku, kdyby se v jejím životě objevil někdo, kdo by za to stál. „Já bych určitě s někým nešla na rande jen proto, že jsem nafotila Playboy. To není ta úroveň, na které se s muži bavím. Já bych na rande šla s někým, kdo mě hodně zaujme a kdo mě bude zajímat,” uvedla v magazínu ShowTime.