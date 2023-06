Je to za mnou, už je to dobré: Nesvačilová udělala za Kolečkem tlustou čáru

Zdroj: Profimedia

Denisa Nesvačilová po drsných kopačkách od Petra Kolečka rozhodně netruchlí zavřená doma. Zrzavá herečka nafotila sérii snímků pro erotický magazín Playboy a nevyhýbá se ani společenským akcím, kde rozdává úsměvy na všechny strany a na záletného scenáristu si evidentně ani nevzpomene.

Denisa Nesvačilová randila s Petrem Kolečkem několik měsíců, a dokonce s ním plánovala svatbu. Místo toho ale herečce zbyly jen oči pro pláč, jelikož se umělec v tajnosti oženil s matkou svého syna Jiříka Anetou Vignerovou.

Sexy zrzka se po bolestivém a ponižujícím rozchodu naplno vrhla do práce a aktuálně hraje hned ve třech představeních Divadla Radka Brzobohatého, konkrétně v komediích Lakomec, Tři letušky v posteli a Ženu, nebo život.

Fotoreportérům Blesku se povedlo nedávno zachystit vysmátou herečku, která během pauzy v divadle vyběhla s kolegyní do nejbližší večerky pro několik láhví prosecca. "Měli jsme malý večírek, nic více…" přiznala Nesvačilová stejnému webu.

Další výlet směr Albánie či Jordánsko

Na Denise Nesvačilové je vidět, že už se z rozchodu s Petrem Kolečkem oklepala a snaží se jít dál. Svůj nový život začala herečka tím, že nafotila titulní stránku Playboye. "Je to taková čest! Většině žen se to nikdy nepodaří… A já si myslím, že to, že jsem tam jednou já, je neskutečný a krásný," prohlásila herečka na slavnostním křtu červnového čísla prestižního magazínu pro pány.

Kolečkova múza se pak vyjádřila i na jeho adresu. "Je to za mnou, už je to dobré. Raduju se z hezkých dnů a upnula jsem se na práci," tvrdí herečka, která je poslední dobou opravdu v jednom kole.

Snímky pro Playboy vznikaly v zahraničí a Denisa si tak udělala příjemný výlet do Londýna. "Fotilo se v soukromém tryskáči cestou do Londýna, v Londýně na soukromém letišti, následně v Londýně venku a ještě v ateliéru. Celkem je tam asi devět fotek," pochlubila se Nesvačilová s tím, že v příštích dnech chce opět prchnout z republiky. "Plánuju dovolenou, jelikož mám tři týdny volno, vypadá to na Jordánsko, nebo Albánii," uzavřela.

Nesvačilová už má rozchod za sebou a vyhlíží lepší zítřky