Zamilovat se do grázla je snadné: Denisa Nesvačilová Kolečka nešetřila

Zdroj: Profimedia

Denisa Nesvačilová se k bolestivému rozchodu s Petrem Kolečkem dlouho nechtěla vyjadřovat. Čas ale léčí rány a nyní se herečka rozhodla poprvé promluvit o svém milostném románku se zadaným umělcem. Zrzavá múza scenáristy si rozhodně nebrala servítky a svou bývalou lásku nazvala velice peprnými výrazy.

Denisa Nesvačilová se ještě na konci března vodila s Petrem Kolečkem ruku v ruce na předávání Českých lvů. Tehdy ještě herečka věřila, že umělce získá pouze pro sebe a dokonce plánovala na květen tajnou veselku.

Kolečko ale překvapil jak svou milenku, tak veřejnost a oženil se v Českém Krumlově se s matkou syna Jiříka Anetou Vignerovou. Pro Nesvačilovou to byla veliká zrada i zklamání zároveň, jelikož jí Kolečko do poslední chvilky lhal, a dokonce v den své svatby měl odlétal s herečkou na romantickou dovolenou.

Zrzavé sexbombě, která nedávno nafotila titulní stranu pro pánský magazín, tak nakonec zbyly jen oči pro pláč. Po rozchodu se Denisa vrhla naplno do práce a zdá se, že tato terapie byla více než účinná. Po dvou měsících od rozchodu se Nesvačilové opět směje od ucha k uchu a vztah s Kolečkem už bere pouze jako humornou etapu svého života.

Vztah plný lží

"Neflákat se doma a prostě něco dělat. Mít se ráda, a ty věci co nejrychleji přijmout a nepatlat se v nich. A říct si, že se to stalo asi z nějakého důvodu. Na to já hodně věřím, a hrozně se mi ulevilo ve chvíli, kdy jsem celkem rychle pochopila – myslím celkem rychle na to, že to mohlo trvat taky třeba léta – že se to nestalo mně, ale stalo se to pro mě," prozradila Denisa Nesvačilová v rozhovoru pro Blesk, jak se jí podařilo se s drsnými kopačkami vyrovnat.



Do nového vztahu se zatím herečka nežene, přesto se ale naděje na lásku nevzdává. "Dám si čas, aby ten muž, který přijde, nebyl potrestaný za to, co udělal někdo jiný. V každé pohádce je černokněžník a pak princ," věří Nesvačilová, která se také ohradila proti tomu, že by kdy randila se zadaným muže. Kolečko byl podle ní v době jejich seznámení po rozchodu s Anetou Vignerovou a tudíž v jejich románku neviděla žádný problém.

"On nebyl zadaný, ale rozešlý. A to je právě ono. Já věděla, jak to je, a to mě drželo nad vodou. A říkala jsem si, že když se to nedá některým lidem vymluvit, tak jim to vymlouvat nebudu, ať si myslí, co chtějí, je to koneckonců jejich boj. Láska není hřích a skalpovat někoho za to, že se prostě zamiloval do někoho, kdo lže, za tohle by neměl být člověk lynčován. Které z nás se nestalo, že se zamilovala do nějakého grázla, do nich se zamiluje snadno. Hodní kluci holky nebaví, dokud nepotkáte debila, a pak vás hodní kluci začnou fakt bavit," uzavřela Nesvačilová.

Herečka si od mužů dává na čas pauzu