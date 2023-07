Nesvačilová o rozchodu s Kolečkem: Slova o obětech, zlomeném srdci i novém muži

Zdroj: Profimedia

Denisa Nesvačilová se po bolestivém rozpadu milostného románku se zadaným umělcem Petrem Kolečkem soustředí hlavně na svou kariéru. Herečka už má příběh se záletným scenáristou vyřešený, a proto už nemá problém o všem otevřeně hovořit. Přesto ale přiznává, že by už by ráda tuto životní kapitolu definitivně uzavřela, což se jí zatím příliš nedaří, vzhledem k zájmu medií o nezvyklý milostný trojúhelník.

Románek Denisa Nesvačilové a Petra Kolečka skončil v půlce března, když se umělec náhle tajně oženil se svou oficiální partnerkou Anetou Vignerovou. Herečka se tehdy o svatbě svého milence dozvěděla z médií a nebylo to pro ni vůbec jednoduché, jelikož i jí sliboval scenárista sliboval veselku. Nakonec zrzavé krásce nezbylo nic jiného, než situaci přijmout a jít dál.

Trojice se poprvé setkala po obřím skandálu na filmové festivalu v Karlových Varech. Tam se ale vzájemně přehlíželi, jak přiznala Nesvačilová v rozsáhlém rozhovoru pro Expres. "Nepotkali jsme se, nebo alespoň já o tom nevím, protože jsem se věnovala kamarádům. Ten bar, ve kterém setkání mělo údajně proběhnout, je poměrně velký a členitý, takže jsem o tom nevěděla. A musím říct, že i kdybychom se potkali, tak je mi to vlastně úplně jedno," sdělila herečka s tím, že je ráda, že už má tento toxický vztah za sebou.

"Pro mě je to všechno už absolutně uzavřené. Zaplaťpánbůh. Vůbec nemám potřebu o tom mluvit a jediné, co se děje, je to, že se mě na to každý zcela logicky pořád ptá. Ale já už nevím, co mám na to odpovídat. Už jsem k tomu řekla všechno, co jsem k tomu říct chtěla. Vím, že to bylo asi málo, ale nemám ve zvyku řešit tyhle věci na veřejnosti a nemám ani tu potřebu. Takže jediné, co řeším, je, jak to sakra udělat, aby se mě na to lidé už neptali. Jsem Denisa, jsem herečka a myslím si, že jsem snad i zábavný člověk, který má spoustu kamarádů a aktivit, které by mohly být zajímavé," dodala Denisa, která se cítí v celé kauze být obětí.

Co je komu do toho

Podle Denisy Nesvačilové padla veškerá kritika ohledně záletech Petra Kolečka na její osobu, což považuje za nespravedlnost. "Přijde mi to bizarní, že se někdo pověsí na holku, která je v podstatě také obětí. Jednak, co je komu do toho, a za další ti lidé vůbec neví, jak ty věci jsou v reálu. Jedna věc je, co se píše, a když k tomu mluví jedna strana, tak se to samozřejmě píše jednostranně. Ale to je tak asi ve všem. Mám pocit, že za všechno vždycky můžeme my, holky. Také jsem si všimla, že chlapům, ať už hercům nebo zpěvákům, se řekne, že to je sexsymbol, anebo se mluví o jeho práci. Neřeší se jeho nedokonalosti nebo že se třeba špatně oblékl. Ale u ženských se řeší, že má křivé zuby, šilhá, vzala si špatné boty, má velký zadek apod. Hrozně moc se cílí na to, že se u ženy hodnotí i věci, za které třeba ona sama nemůže. Přijde mi, že chlapi mají nějakou světovou ochranu a nevím, z jakého důvodu to je," svěřila se herečka výše zmíněnému webu.

"Upřímně to bylo hodně těžké období. Každé zlomené srdce bolí, a když se v tom šťourá téměř celý národ, tak vám to v tu chvíli skutečně nepřidá. Musím ale říct, že se mi srdce hojilo velmi rychle. Byla to velká rána. Myslím si, že když vás někdo střelí přímo do srdce, rychle vykrvácíte a je konec. Ale když vás střelí do ramene, můžete také vykrvácet, ale trvá to hrozně dlouho. Myslím si, že tohle byl přímý zásah na komoru, takže to bylo intenzivní a naštěstí to bylo rychle pryč," doplnila Denisa a přiznala, že těžce to nesli i její příbuzní. "Pro mamku to bylo hodně těžké. Ono asi nebude příjemné, když se o své zlomené dceři dočítáte takové věci, a ještě k tomu víte, že ty věci jsou trochu jinak, než jsou v médiích prezentovány. Ale byla moc statečná. Nevím, kde vzala tu sílu, ale vzepřela se tomu a nedávala mi to najevo, aby mi ještě nepřitěžovala. Byla tady pro mě, takže jsem jí za to velmi vděčná. Je to moje hrdinka," poděkovala Nesvačilová své mamince za podporu.

S odstupem času si prý už umí herečka představit, že by s Kolečkem dokázala spolupracovat a dokonce nevylučuje, že by si pustila do života nového partnera. "Myslím si, že není potřeba se vyhýbat mužům obloukem, protože by nebylo fér tvrdit, že všichni muži jsou stejní. Stejně tak by nebylo fér říkat, že všechny ženský jsou stejný. Není to téma, které bych já sama intenzivně vyhledávala, ale když si to vyhledá mě, tak se tomu nebráním," uzavřela.

Nesvačilová by se ráda zbavila nálepky rozvracečky rodin