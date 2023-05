Denisa Nesvačilová vrací úder Kolečkovi: Z erotických fotek ho klepne

Zdroj: Playboy

Denisa Nesvačilová po rozchodu s Petrem Kolečkem rozhodně nepláče doma do polštáře. Naopak. Má spoustu pracovních povinností, mezi které stačila vměstnat ještě focení pro pánský časopis Playboy. A i když byla zpočátku ze svůdného pózování ve stresu, výsledek je úchvatný. Až by jednoho napadlo, jestli při pohledu na snímky Nesvačilové Kolečko nepřemýšlí, zda udělal dobře.

Herečka Denisa Nesvačilová má za sebou nesmírně náročné období. Po několika měsících, kdy si mezi sebou s Anetou Vignerovou přehazovali Petra Kolečka, se scenárista rozhodl zůstat s modelkou, kterou si k překvapení všech nakonec i nečekaně vzal za ženu. Pro Nesvačilovou to byla nesmírně tvrdá rána. Naštěstí se jí ale nenechala srazit na kolena.

Sexy jako nikdy předtím

Dokonce se po rozchodu nechala nafotit pro pánský magazín Playboy, ve kterém ukázala, že kromě hereckého nadání vlastní také dokonalé tělo. Nad nabídkou ze začátku váhala, netrvalo však dlouho a na příležitost kývla.

„Když jsem jí představil koncept focení, které se mělo uskutečnit v jejím milovaném Londýně, nebylo nutné ji dlouho přemlouvat. Ohledně konceptu focení jsme se naprosto shodli bez dlouhého diskutování,” uvedl ke spolupráci s Denisou Nesvačilovou marketingový a PR manažer Playboye Ján Bulka.

Dokonalá po všech stránkách

Ze spolupráce následně vzniklo mnoho fotek, na kterých Nesvačilová pózuje v ulicích Londýna nebo v soukromém tryskáči. Je při tom pochopitelně jen spoře oděná a na mnohých z fotografií dokonce pózuje bez podprsenky. Radost pohledět ale není jen na finální fotografie, které se v magazínu objevily, ale také na snímky ze zákulisí.

Je více než jasné, že Denisa Nesvačilová nemá o nápadníky nouzi. A zatímco Petr Kolečko si u ní definitivně zavřel dveře, herečka na lásku rozhodně nezanevřela. Byť je pravdou, že to u ní muži nemají jednoduché. Nesvačilová má totiž poměrně vysoké nároky. „Můj partner by měl být vysoce inteligentní, měla by s ním být velká legrace, neměl by být moc ješitný a měl by být empatický,” prohlásila herečka v rozhovoru pro iGlanc.