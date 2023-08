Dominika Myslivcová porodila syna: Chlapeček dostal netradiční jméno

Zdroj: Profimedia

Dominika Myslivcová měla na 22. srpna naplánovaný císařský řez, předtím ale influencerka rozhodně neztrácela čas a obrážela jednu společenskou akci za druhou. Pár dní před porodem stihla ještě dovybavit dětský pokoj a dnes se novopečená maminka poprvé pochlubila snímkem svého syna, který dostal netradiční jméno.

Dominika Myslivcová v polovině února oznámila světu, že čeká svého prvního potomka. V půlce května pak budoucí maminka prozradila, že čeká syna. Známá blondýnka se rozhodla pro plánovaný císařský řez, který proběhl 22. srpna.

Necelý týden před porodem se ještě Myslivcová objevila na na slavnostní předpremiéře filmu Kamila Bartoška alias Kazmy, kde se pochlubila obřím těhotenským bříškem a vypadala báječně.

"Dneska jsem zařizovala pokojíček a pořád si chodím po premiérách, takže doufám, že to nepřijde tím, že pořád poletuji," pochlubila se Expresu. "Konečně jsem sbalila celou tašku, takže leží u dveří a jenom čekáme, kdyby náhodou to přišlo, ať nezmatkuji," dodala influencerka s tím, že ačkoliv ji nečeká klasický porod, přesto má jisté obavy. Nakonec ale vše dobře dopadlo a čerstvá maminka se ihned pochlubila fotkou miminka na svém Instagramu.

Muž mého života

"Moc se těším. Bojím se, protože jsem to nikdy v životě nezažila, takže nevím, co mám od toho očekávat, jaká je to bolest a všechno potom. Takže jsem plná emocí," svěřila se Dominika Myslivcová výše zmíněnému webu.

Blondýnka pak prozradila, jak situaci prožívá její partner, zámožný podnikatel Zdeněk Chytil. "Přítel se těší. Já miluji to, že si každý jedeme to svoje. Já se psychicky připravuji na porod a on se psychicky připravuje na zapíjení," smála se budoucí maminka a doplnila, že jí dávají zabrat vedra.

Fanouškům na sociální síti se pak kráska ozvala den před porodem. "Tak a je to tady, jdeme si pro tu naši malou lásku. Je možný, že si to stále ještě neuvědomuji? Dlouho jsme přemýšlela, jestli vám prozradím den D, ještě před. Nejprve jsem si říkala, že asi ne, ale teď cítím, že chci, ať to víte a prožijete ten den se mnou. Přece jen, už to s některýma táhnu řadu let a vím, že tady mám spoustu lidí, co byli a budou vždy se mnou. Čeká nás velký krok do neznáma a já vůbec nevím, co očekávat… od porodu, od mateřství, vlastně od všeho. A trošku se začínám bát, ale to je asi přirozené. Takže prosím všechny. Zítra na nás moc moc myslete," napsala Dominika ke snímku, na kterém s přítelem odjíždí do porodnice.

Dnes dopoledne pak Myslivcová poprvé ukázala ukázala světu tvář svého novorozeného chlapce a prozradila, jaké mu vybrala s přítelem jméno. "Derian. Muž mého života… 22.8.2023. Konečně spolu," napsala dojatá influencerka. Čerstvé mamince gratulujeme a přejeme jí i miminku hodně zdraví.