Chcete být nejbohatší ženou planety? Máme návod, jak sbalit Elona Muska

Elon Musk bezpochyby patří mezi jedny z nejvýstřednějších miliardářů na světě. Jeho věrná skupinka fanoušků, která uctívá každý jeho pohyb, by s ním šla na světa kraj, ať by to bylo kamkoliv. Je přeci jenom ale možná věc, kterou o svém idolu jeho příznivci nevědí. Elon Musk má pevně stanovený soubor pravidel pro ženy, se kterými randí. Přečtěte si je a zjistěte, jestli byste i vy prošla miliardářovým sítkem.

Žena, která by chtěla být označována jako přítelkyně, manželka, partnerka nebo cokoliv, co se pojí s tím, že zkrátka randíte s nejbohatším mužem planety, musí splňovat 10 pravidel, které po své polovičce údajně Musk vyžaduje. Ostatně být „první dámou“ není jen tak. Ve svých padesáti letech je Elon Musk největším žijícím boháčem a jeho jmění se odhaduje na 310 miliard dolarů. Byl třikrát ženatý a s poslední manželkou, kanadskou umělkyní Grimes, nyní žijí odděleně.

Je tedy nejvyšší čas si ověřit, jestli nejste zrovna vy pro Elona ta pravá? Tady jsou body, které by měla Muskova vyvolená splňovat.

1. Musíte vycházet s jeho ex

Jako někdo, kdo má tolik bývalých přítelkyň a manželek, chce mít Elon klid. Jeho první manželka Justine Wilson dokonce poslala jeho druhé manželce Talulah Riley mírovou nabídku v e-mailu, kde Talulah nabízela přátelství. Za jakých okolností to bylo, nikdo neví, ale jisté je, že Elon měl doma klid.

2. Nerušte mu plány

První manželka Justine se světu svěřila, že Elon nebere „ne“ jako odpověď. Když oba studovali na Queen’s University v Ontariu v Kanadě, vyprávěla příběh o tom, jak se seznámili – Elon ji pozval na zmrzlinu poté, co tvrdil, že se potkali na večírku, na kterém ale Justine nebyla. Souhlasila, ale nakonec si to rozmyslela a Muska odpálkovala. O pár hodin později, když se v přetopené místnosti ve studentském centru učila španělštinu, za sebou znenadání uslyšela lehké zakašlání. Otočila se a tam stál Elon se dvěma kornouty čokoládové zmrzliny, která se roztékala a stékala mu po rukou. „Ne“ tedy bylo zbytečné, Elon si stejně šel za svým.

3. Musíte zvládnout držet krok s jeho rozvrhem

Jakožto nejbohatší muž světa, vesmírný průkopník a technologický mág není překvapivé, že je Elon Musk velmi zaneprázdněný člověk. Důvod, proč spolu on a Amber Heard nevydrželi, byl ten, že nebyla schopna držet krok s jeho rozvrhem. „Několik měsíců se bavili, ale oba byli velmi zaneprázdněni prací. Bylo čím dál těžší najít čas, aby se viděli,“ řekl zdroj webu People o jejich vztahu. Elon pracuje dnem i nocí. To je jeho život a on ho miluje, i proto momentálně není v pozici, aby byl ve vztahu. To je také údajně částečný důvodu, proč jsou on a Grimes v současnosté době odděleni – práce jeho současné (stále ještě) manželky vyžaduje, aby trávila hodně času v LA, zatímco Musk je zapykaný v Texasu.

4. O určitých věcech nemluvte

V roce 2002 se manželům Elonovi a Justine narodil syn Nevada Alexander Musk. Ten bohužel o deset týdnů později zemřel na syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS). Po smrti jejich dítěte dal Elon své ženě velmi jasně najevo, že o tom nikdy nechce mluvit, a neustále všechny její pokusy potlačoval. „Elon dal jasně najevo, že o tom nechce mluvit. Nerozuměla jsem tomu, stejně jako on nechápal, proč jsem otevřeně truchlila,“ prozradila Justine.

5. Elon Musk nemá rád „jednorázovky“

Že na rande chodí Elon zásadně jen za vidinou dlouhodobého vztahu, řekl do novin už několikrát. Nechce jen příležitostná rande, hledá zkrátka spřízněnou duši.

6. Ignorujte spekulace médií

Elon byl, je a bude terčem sociálních médií a zpravodajských kanálů – a někdy si o pozornost řekne i sám. Znamená to, že pokud s ním budete, všichni budou sledovat i vás. Budete se tak muset umět obrnit velkou dávkou trpělivosti. A nejlépe to ignorovat úplně celé.

7. Utrácejte jeho peníze

Být přítelkyní nejbohatšího muže planety má své výhody. Elon dává svým partnerkám jejich vlastní kreditní karty, které ovšem čerpají z jeho konta. Mohla byste si tedy koupit všechno. A to skoro doslova. Takhle to třeba měla jeho první žena Justine Wilson, která dostala od Elona kreditku, aby si mohla koupit tolik knih, kolik jen chtěla. Zato jeho poslední žena Grimes finance od svého manžela odmítla. Její hrdost by to prý neunesla.

8. Nenechte ho spát samotného

V rozhovoru pro Rolling Stone z roku 2017 Elon prozradil, že nenávidí usínat sám. „Chodit spát sám mě zabijí," řekl. „Je hrozný pocit být sám ve velkém prázdném domě a slyšet kroky s ozvěnou na chodbě. A nikde nikdo. A nikdo není ani na polštáři vedle vás.“

9. Vycházejte s jeho dětmi

Nejžádanější miliardář je otcem deseti dětí rozdělených mezi několik matek. Vyjít tedy budete muset nejen s jejich matkami, jak jsme si řekli už na začátku, ale budete macechou i jeho deseti dětem.

10. Buďte blond

Zdá se, že Elon Musk miluje blond vlasy. „Když jsem se poprvé setkala s Elonem, blondýna jsem nebyla… Bez ohledu na to, kolik melírů jsem měla, mě Elon tlačil, abych blondýna byla," prozradila Justine Wilson. Chtěl po ní, aby byla platinová blondýna a ona stále odmítala. Talulah Riley si obarvila vlasy na blond, Amber Heard má blond vlasy a i jeho poslední partnerka Grimes si nějakou dobu barvila vlasy na blond.



Ať už je pravda jakákoli, pokud chcete být jeho přítelkyní, hrubý návod jste si právě přečetla. Tak hodně štěstí.

