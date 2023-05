Burešová potřebuje speciální doprovod: Je s ní na nákupu a řídí její auto!

Zdroj: Profimedia

Popularita Evy Burešové je v posledních měsících na samém vrcholu. Půvabná brunetka působila jako porotkyně v show Tvoje tvář má známý hlas, zářila v seriálu Slunečná a nyní se po mateřské pauze opět objevuje v seriálu ZOO. Aby toho nebylo málo, stihla ještě vyjet na pěvecké turné.

Velká oblíbenost s sebou přináší i řadu fanoušků. Ne vždy všichni ovšem respektují soukromí svých oblíbenců, a tak se i z obyčejného fanouška může stát člověk na obtíž. Pro všechny případy si tak Eva pořídila do svého týmu bodyguarda.

Až příliš velká sláva

To, že si sympatická zpěvačka a herečka na své turné pořídila bodyguarda, potvrdil pro CNN Prima NEWS její manažer Josef Ducký. „Fanoušci Evu milují a někteří z nich občas nerespektují pravidla, která jsou daná. Snaží se k ní dostat co nejblíže nebo se jí dotknout,“ objasnil nová opatření. „Je s ní na každém kroku ve městě, ve kterém zrovna vystupuje. Dělá jí i osobního řidiče, takže Evu vozí na hotel a do koncertních hal,“ upřesnil pracovní náplň bodyguarda.

„Mám maskérku, která mě líčí a udělá mi vlasy, stylistku a manažerku. Dokonce i bodyguarda a PR manažera, to je něco neuvěřitelného,“ pochlubila se Burešová v pořadu TV Prima Showtime. Není se čemu divit, že si popularitu nyní užívá. Jako zpěvačka se snažila prorazit už od roku 2011, kdy se objevila v televizní show Česko Slovensko má talent.

Dojatá Burešová

První turné Burešové probíhalo v deseti českých městech. Poslední koncert se odehrál v pražském Lucerna Music Baru. „Jsem hrozně vděčná za to, že jsem se k hudbě vrátila teprve před třemi lety a už jsem schopná takhle vyprodávat kluby, kulturáky a sály. Při mém prvním turné jsem to vůbec nečekala a jsem z toho úplně hotová,“ sdělila emotivně Eva. Své dojetí a radost neskrývala ani na sociálních sítích. Na svůj Instagram hojně přidávala příspěvky z plných kulturních domů a sálů. „Jsem strašná plačka, vše mě rozbrečí, takže hrozně bojuju s tím, aby se to nestalo během vystoupení. Vracím se zpátky do dětství, kdy jsem si tohle vše strašně přála,“ přiznala.