Fregamer vs. Kluk s kamením: Vyjádření Shopaholicadel všechny překvapí!

Zdroj: Profimedia

Na pátém galavečeru Clash of the Stars se předvedl v kleci bývalý přítel Shopaholicadel David Pražák známý jako Fregamer. Ex známé tiktokerky se utkal s Ondřejem Untermüllerem alias Klukem s kamením.

Fregamer vyzval Kluka s kamením kvůli tomu, že se do jeho kontroverzní ex Adel navážel. Pražák vyzval Kluka s kamením na zápas už při druhém galavečeru Clash of the Stars. Výzva vyvolala u diváků velký rozruch, čekalo se, že se spolu utkají už na třetím turnaji. Nestalo se tomu tak a oba pánové se potkali až v době, kdy David a Adel netvořili pár.

Bolestivá prohra

Býválý partner kontroverzní internetové hvězdičky odklepal zápas v průběhu prvního škrcení. Mohlo by se zdát, že po této zkušenosti se na zápasení vykašle. Opak je pravdou. Hned po vyhlášení vítěze zápasu vyzval dalšího soupeře a tím není nikdo jiný než současný partner Shopaholicadel Honza. Po rozchodu Fregamera a Shopaholicadel jsou jejich vztahy na bodu mrazu. „Proč bych měla, Ondro, chodit osobně? Já si to vychutnám z pohodlí domova. Já nepotřebuju chodit nikam osobně. Co ti popřeju do zápasu? Rozbij Davidovi dr*ku, děkuju,“ řekla Adel před zápasem v hlasové zprávě, kterou posílala Ondřejovi Untermüllerovi.

Vyjádření Shopaholicadel

Redakce Šípu se pokoušela Shopaholicadel po Clash of the Stars kontaktovat. Dočkali jsme se ovšem razantní odpovědi. „Nechci se bavit ani o bývalých, ani co bylo se zvířatama.“ Jak to tak vypadá, Adel má celou kapitolu uzavřenou a užívá si nové lásky. Otázkou zůstává, zda si její bývalý partner vyřídí účty v kleci s jejím současným partnerem. Samotný Fregamer se nechal už na Clash of the Stars 5 slyšet, že by tento zápas rád uskutečnil už na dalším turnaji.