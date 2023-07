Gábor Boráros po podezřelém zápase: Slibuje velkolepý návrat, jde ale o MMA?

Zdroj: Martin Sekanina / CNC / Profimedia

Gábor Boráros na začátku roku šokoval svým podezřelým zápasem s Izraelcem Kirillem Medvedovským. MMA zápasníka obvinili z údajných sázkových podvodů a zfalšovaného zápasu a do Oktagonu dostal zákaz. Od té doby se zápasník objevil ještě v reality show Výměna manželek, pak se stáhl a ani na sociálních sítích není příliš aktivní. Dle svých slov ale plánuje nový byznys, který brzy prozradí veřejnosti.

Na konci února proběhl zápas mezi Gáborem Borárosem a Izraelcem Kirillem Medvedovským. Krátce nato se objevily informace o podvodech, do kterých měl být MMA zápasník zapojený.

Nejdřív sázková společnost Tipsport a později i slovenská verze Fortuny shodně uvedly, že 25. února zaznamenaly podezřelé sázky v nezvykle vysokém objemu právě na Borárosovo vítězství, a to přesně ve druhém kole v duelu s Izraelcem Kirillem Medvedovským.

Organizace Oktagon poté oznámila, že slovenského bojovníka stahuje z dubnového turnaje. "Tipsport je extrémně naštvaný a tvrdí, že má jednoznačné důkazy o zfixlování," okomentoval promotér Ondřej Novotný. "Moje otázka pořád zní, jak moc je to Gáborova vina, ještě jsem s ním nemluvil. Záleží i na tom, jestli to v jeho vlastním světě vůbec chápe. Umím si představit, že mi řekne: ‚No víš, ale…‘ Nevím, co mi předvede, ale poznám to. Gábora milujeme, respektuju, že každý může udělat chybu, někdo jich naseká nesmysl, ale všechno má své meze," dodal Novotný znechuceně. Od té doby na sebe Boráros příliš nepoutá pozornost a žije až podezřele klidným rodinným životem.

Všichni mi chtějí škodit

"Je to úplné směšné, všude píšete obrovské ko… Nevím, proč máte takové zlé myšlenky, proč mi chcete všichni škodit. Zbytečně. Vůbec nemáte pravdu, proto příští týden bude detailní rozhovor, protože nemáte pravdu. Všechno vysvětlím, protože i já mám právo se vyjádřit. Píšete blbosti a pí*oviny, lžete. Nepřekvapujete mě, už od vás nic neočekávám. Je to vaše obrovská hanba. Můj soupeř se ve druhém kole zranil a můžu za to já? Já chtěl pokračovat i do třetího," snažil se Gábor Boráros na sociální síti objasnit údajný podvod.

Pak ale celá aféra utichla a zápasník sdílel převážně snímky své partnerky a dcery. V jednom z posledních příspěvků ale naznačil, že něco chystá.

"Cílevědomost je důležitá. Velice dobré plány mám v budoucnosti. Pojďte se mnou, budete se radovat i vy. Veliké plány, veliké cíle," napsal tajemně Boráros na svůj Instagram. Zda ovšem chystá návrat k zápasení, či se chystá vydat jiným směrem, to zatím bijec neprozradil.

Boráros se po skandálu věnuje hlavně svým nejbližším a brzy chce odhalit nové plány